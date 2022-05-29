Чому дефіцит бензину в Україні не зникає: у Мінекономіки дали відповідь

Проблему з постачанням дизелю вдалося владнати, а бензину все ще не вистачає

В Україні останні кілька місяців спостерігається нестача дизелю та бензину. У Мінекономіки при цьому запевняють, що обсяги завезення пального вдалося збільшити, однак є проблеми з певними його видами.

Про це повідомляє видання LB.ua, яке поспілкувалося з представниками міністерства.

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За словами експертів, постачання дизельного палива в Україну вдалося налагодити, однак з бензином проблеми є, адже його надходить надто мало.

"Сьогодні до нас заходить приблизно на 20% більше дизелю, ніж споживається. Якщо взяти в цілому по місяцю, то ми приблизно виходимо в баланс і завозимо дизелю стільки, скільки споживаємо. Бензину заходить суттєво менше від потреб споживання. І тут ми розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів", – констатували в Міністерстві економіки, зазначивши, що працюють над цим.

При цьому оператори ринку, зокрема АЗС "ОККО", називають цілком конкретну цифру нестачі пального по країні — мова про 200 тисяч тонн. У пресслужбі компанії повідомили, що причиною нестачі пального став дефіцит на ринку.

"До війни українці споживали в середньому 950 тис. тонн пального щомісяця (600 тис. тонн дизелю, 200 тис. тонн бензинів і 150 тис. тонн скрапленого газу). Такі об’єми задовольняли потреби ринку в необмеженій кількості. Для порівняння: у квітні паливний ринок України спожив 500 тис. тонн пального (300 тис. тонн дизелю, 150 тис. тонн бензинів і 50 тис. тонн газу). Це – попит, який сформувався в умовах війни. Тобто станом на зараз щомісяця ринок потребує близько 500 тис. тонн пального. Значну частину цієї потреби закривав Кременчуцький НПЗ, однак після сумних подій наприкінці квітня він так і не відновив роботу. Тож на ринку утворилася "дірка" обсягом близько 200 тис. тонн. Інші учасники ринку не можуть швидко її закрити, оскільки є дві ключові проблеми: диверсифікація ринків закупівлі та налагодження логістичних ланцюжків", – зазначили на "ОККО".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на бензин в Україні можуть почати знижуватися — експерти назвали одразу декілька причин.

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