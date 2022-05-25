Скасування регулювання цін на бензин не допомогло: названо умову, за якої зникне дефіцит

Для вирішення ситуації треба буде змінювати залізничну інфраструктуру

Скасування державного регулювання цін на пальне ніяк не вирішило проблему з його дефіцитом, адже від цього бензину та дизелю приїжджати в Україну більше не почало. При цьому фахівці кажуть, що ситуацію може врятувати залізниця.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук

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За його словами, глобально вирішити проблему дефіциту пального в Україні можна за допомогою масових залізничних постачань палива із західних країн. Однак, для цього доведеться змінювати українську інфраструктуру.

"Ситуація зміниться тільки тоді, коли ми почнемо вибудовувати нашу інфраструктуру – нафтобази, до якої буде підведена вузька колія, така як у Європі. Коли у нас з’являться вагони на вузькому візку і ці вагони заходитимуть на нафтобази, а звідти заправлятимуть бензовози та нормально розподіляти паливо по країні. Тільки в такому разі буде насичення паливом. Бензовозами ж зараз ми можемо завозити та забезпечувати максимум 60% потреб країни", — повідомив Мельничук.

Нагадаємо, що регулювання цін на бензин коштувало Україні неймовірних грошей. За підрахунками експертів, збитків було завдано приблизно на 800 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" розкрив схему шахрайства, яку "підприємливі" громадяни започаткували на фоні жорстокого дефіциту палива.