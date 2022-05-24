Скасування держрегулювання та дефіцит палива – у мережі АЗС відповіли, чи чекати на закінчення проблем з бензином

Бензовози забезпечують трохи більше половини потреб країни у паливі, для зняття дефіциту потрібні зовсім інші зусилля

Паливна криза, яка почалася в Україні з кінця квітня, запам’ятається киянам дефіцитом палива і багатогодинними чергами за бензином у АЗС, що працюють. Однією з причин, що посилили його наслідки, багато автовласників вважали запроваджене державою регулювання цін на пальне, втім, скасоване 17 травня.

У мережі АЗК "БРСМ-Нафта" розповіли "Телеграфу", чи допомагає скасування держрегулювання цін на пальне закривати його дефіцит.

"Тимчасове скасування держрегулювання цін ніяк не може вплинути на кількість палива, яке заїжджає в Україну. Зараз модель поставок – зовсім інша. Більше того, ми живемо у новій реальності, реальності будівництва нової інфраструктури та логістики", — пояснює директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Якщо раніше за словами співрозмовника "Телеграфа" поставки з Польщі та Литви становили мізер порівняно з поставками з росії та Білорусі, тепер саме на західний маршрут припадає основний масив палива, що поставляється.

"Пальне йде бензовозами із оборотністю в 7 днів, тобто від моменту виїзду авто за паливом на Захід, до моменту його повернення з бензином — минає тиждень, що вкрай повільно і мало", — говорить про малий обіг палива Мельничук.

Вирішенням питання можуть стати лише масові залізничні постачання палива із Заходу.

"Ситуація зміниться тільки тоді, коли ми почнемо вибудовувати нашу інфраструктуру – нафтобази, до якої буде підведена вузька колія, така як у Європі. Коли у нас з’являться вагони на вузькому візку і ці вагони заходитимуть на нафтобази, а звідти заправлятимуть бензовози та нормально розподіляти паливо по країні. Тільки в такому разі буде насичення паливом. Бензовозами ж зараз ми можемо завозити та забезпечувати максимум 60% потреб країни", — говорить про головну умову насичення ринку паливом Олександр Мельничук.

За підрахунками економістів, щомісячні втрати від паливної кризи в Україні оцінюються приблизно в 800 мільйонів доларів.