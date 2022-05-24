Отмена госрегулирования и дефицит топлива – в сети АЗС ответили, ждать ли окончания проблем с бензином

Бензовозы обеспечивают чуть более половины потребностей страны в топливе, для снятия дефицита нужны совсем другие усилия

Топливный кризис, начавшийся в Украине с конца апреля, запомнится киевлянам дефицитом топлива и многочасовыми очередями за бензином у работающих АЗС. Одной из причин, усугубивших его последствия, многие автовладельцы считали введенное государством регулирование цен на топливо, впрочем, отмененное 17 мая.

В сети АЗК "БРСМ-Нафта" рассказали "Телеграфу" помогает ли отмена госрегулирования цен на топливо закрывать его дефицит.

"Временная отмена госрегулирования цен никак не может повлиять на количество топлива, которое заезжает в Украину. Сейчас модель поставок – совершенно иная. Более того, мы живем в новой реальности, реальности строительства новой инфраструктуры и логистики", — поясняет директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Если прежде по словам собеседника "Телеграфа" поставки из Польши и Литвы составляли мизер в сравнении с поставками из россии и Беларуси, теперь именно на западный маршрут приходится основной массив поставляемого топлива.

"Топливо идет бензовозами с оборачиваемостью в 7 дней, то есть от момента выезда авто за топливом на Запад, до момента его возврата с бензином — проходит неделя, что крайне медленно и мало", — говорит о малом обороте топлива Мельничук.

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Решением вопроса могут стать только массовые железнодорожные поставки топлива с Запада.

"Ситуация изменится только тогда, когда мы начнем выстраивать нашу инфраструктуру – нефтебазы, к которой будет подведена узкая колея, такая как в Европе. Когда у нас появятся вагоны на узкой тележке и эти вагоны будут заходить на нефтебазы, а оттуда будут заправлять бензовозы и нормально распределять топливо по стране. Только в таком случае будет насыщение топливом. Бензовозами же сейчас мы можем завозить и обеспечивать максимум 60% потребностей страны", — говорит о главном условии насыщения рынка топливом Александр Мельничук.

По подсчетам экономистов ежемесячные потери от топливного кризиса в Украине оцениваются примерно в 800 миллионов долларов.