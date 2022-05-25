Отмена регулирования цен на бензин не помогла: названо условие, при котором исчезнет дефицит

Для разрешения ситуации нужно будет изменять железнодорожную инфраструктуру

Отмена государственного регулирования цен на горючее никак не решила проблему с его дефицитом, ведь от этого бензина и дизеля приезжать в Украину больше не начало. При этом специалисты говорят, что ситуацию может спасти железная дорога.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

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По его словам, глобально решить проблему дефицита топлива в Украине можно посредством массовых железнодорожных поставок топлива из западных стран. Однако для этого придется менять украинскую инфраструктуру.

"Ситуация изменится только тогда, когда мы начнем выстраивать нашу инфраструктуру — нефтебазы, к котором будет подведен узкий путь, такой как в Европе. Когда у нас появятся вагоны на узкой коляске и эти вагоны будут заходить на нефтебазы, а оттуда будут заправлять бензовозы и нормально распределять топливо по стране. Только в таком случае будет насыщение топливом. Бензовозами сейчас мы можем завозить и обеспечивать максимум 60% потребностей страны", — сообщил Мельничук.

Напомним, что регулирование цен на бензин стоило Украине невероятных денег. По подсчетам экспертов, ущерб был нанесен примерно на 800 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" раскрыл схему мошенничества, которую "предприимчивые" граждане положили начало на фоне жестокого дефицита топлива.