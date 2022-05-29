Почему дефицит бензина в Украине не исчезает: в Минэкономики ответили

Проблему с поставкой дизеля удалось уладить, а бензина все еще не хватает

В Украине последние несколько месяцев наблюдается нехватка дизеля и бензина. В Минэкономики при этом уверяют, что объемы завоза горючего удалось увеличить, однако есть проблемы с определенными его видами.

Об этом сообщает издание LB.ua, которое пообщалось с представителями министерства.

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По словам экспертов, поставки дизельного топлива в Украину удалось наладить, однако с бензином проблемы есть, ведь его поступает слишком мало.

"Сегодня к нам заходит примерно на 20% больше дизеля, чем потребляется. Если взять в целом по месяцу, то мы примерно выходим в баланс и завозим дизеля столько, сколько потребляем. Бензина заходит существенно меньше потребностей потребления. И здесь мы рассчитываем на помощь наших европейских партнеров", – констатировали в Министерстве экономики, отметив, что работают над этим.

При этом операторы рынка, в частности АЗС "ОККО", называют вполне конкретную цифру нехватки горючего по стране — речь идет о 200 тысячах тонн. В пресс-службе компании сообщили, что причиной нехватки горючего стал дефицит на рынке.

"До войны украинцы потребляли в среднем 950 тыс. тонн горючего ежемесячно (600 тыс. тонн дизеля, 200 тыс. тонн бензинов и 150 тыс. тонн сжиженного газа). Такие объемы удовлетворяли потребности рынка в неограниченном количестве. Для сравнения: в апреле топливный рынок Украины потребил 500 тыс. тонн топлива (300 тыс. тонн дизеля, 150 тыс. тонн бензинов и 50 тыс. тонн газа). Это – спрос, сформировавшийся в условиях войны. То есть по состоянию на сегодняшний день ежемесячно рынок нуждается в около 500 тыс. тонн горючего. Значительную часть этой необходимости закрывал Кременчугский НПЗ, однако после печальных событий в конце апреля он так и не возобновил работу. Так что на рынке образовалась "дыра" объемом около 200 тыс. тонн. Другие участники рынка не могут быстро ее закрыть, поскольку есть две ключевые проблемы: диверсификация рынков закупки и отладка логистических цепочек", — отметили на "ОККО".

Ранее "Телеграф" сообщал, что цены на бензин в Украине могут начать снижаться — эксперты назвали сразу несколько причин.

Также мы писали, что в Украине может появиться национальный оператор рынка нефтепродуктов, такую задачу поставили перед "Нафтогазом".