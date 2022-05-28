Цены на бензин могут вскоре начать снижаться: эксперты назвали условие

Когда в Украине подешевеет топливо

Нехватка топлива в Украине привела к тому, что на заправках можно увидеть заоблачные цены на бензин. Однако эксперты уверены, что так долго продолжаться не может, а цены вскоре пойдут вниз.

Об этом LB.ua рассказали эксперты рынка топлива Сергей Куюн и Геннадий Кобаль.

В частности Кобаль отметил, что цены на бензин в 60-70 гривен за литр автоматически приведут к заметному росту цен на все, что связано с перевозками. Он считает, что люди могут его покупать, чтобы ощущать себя в безопасности, но экономика и бизнес в таких условиях работать не смогут.

Куюн же добавил, что цены на бензин могут пойти вниз, когда предложение превысит спрос.

"Достаточно высокая цена не дает делать большие запасы или кататься без дела. Особенно с учетом того, что большинство за это время более богатыми не стали", — сказал он.

По словам эксперта, в идеальных условиях предложение на рынке может превысить спрос уже в течение следующей недели. Это приведет к тому, что АЗС начнут формировать запасы, а когда смогут накопить топлива хотя бы на неделю, то цена пойдет вниз, поскольку трейдерам нужны оборотные средства.

Куюн подчеркнул, что стоит также не забывать, что в стране идет война, а потому форс-мажоров исключать не стоит.

Как сообщалось ранее, в Украине на фоне дефицита горючего и существенного подорожания цен на него может появиться национальный оператор рынка нефтепродуктов. Такую задачу поставили перед "Нафтогазом".