Грабли - наше все: власти вновь заговорили о регулировании цен на топливо

Украину снова ждет госрегулирование цен на топливо — названо условие его возврата

В среду, 25 мая, заместитель министра экономики Украины Денис Кудин заявил, что государство снова намерено вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Об этом чиновник заявил в ходе во время круглого стола Energy Club.

По словам замминистра ценовое регулирование было отменено на время и это повлекло рост цен, что и прогнозировалось Кабмином. Однако дальнейший рост цены государство считает мародерством и госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

При этом Денис Кудин посетовал на то, что многие компании по той или иной причине не спешат или не могут завозить топливо в Украину, и задержка иногда составляет до 30 дней.

Как известно в Украине с конца апреля продолжается топливный кризис, при котором в лучшем случае автовладельцам приходится по несколько часов стоять в очередях, чтобы заправиться.

Одной из причин сложившегося дефицита в глазах многих было введение государственного регулирования за ценами на топливном рынке, что было отменено Кабмином 17 мая. Взамен государство ограничило максимальную стоимость топлива 52 гривнами за литр для бензина и 58 гривнами для дизельного топлива.

Впрочем, как не раз подчеркивали "Телеграфу" эксперты рынка и представители сетей АЗС, проблема дефицита не в государственном регулировании или его отсутствии, а в тотальной зависимости Украины от поставок из Беларуси и рф, прекратившихся с началом войны.