Граблі — наше все: влада знову заговорила про регулювання цін на пальне

На Україну знову чекає держрегулювання цін на пальне — названо умову його повернення

У середу, 25 травня, заступник міністра економіки України Денис Кудін заявив, що держава знову має намір повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо.

Про це чиновник заявив під час круглого столу Energy Club.

За словами заступника міністра, цінове регулювання було скасовано на час і це спричинило зростання цін, що й прогнозувалося Кабміном. Проте подальше зростання ціни держава вважає мародерством та держрегулювання повернуть у тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

При цьому Денис Кудін нарік на те, що багато компаній з тієї чи іншої причини не поспішають або не можуть завозити паливо в Україну, і затримка іноді становить до 30 днів.

Як відомо, в Україні з кінця квітня триває паливна криза, за якої в кращому разі автовласникам доводиться по кілька годин стояти в чергах, щоб заправитися.

Однією з причин дефіциту в очах багатьох було запровадження державного регулювання за цінами на паливному ринку, що було скасовано Кабміном 17 травня. Натомість держава обмежила максимальну вартість палива 52 гривнями за літр для бензину та 58 гривнями для дизельного палива.

Втім, як не раз підкреслювали "Телеграфу" експерти ринку та представники мереж АЗС, проблема дефіциту не в державному регулюванні або його відсутності, а в тотальній залежності України від поставок з Білорусі та Росії, які припинилися з початком війни.