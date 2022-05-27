Бизнес заставят не задирать цены на бензин: что готовят в Нафтогазе

Бензином и дизелем в Украине планирует заняться "Нафтогаз"

В Украине на фоне дефицита горючего и существенного подорожания цен на него может появиться национальный оператор рынка нефтепродуктов. Такую задачу поставили перед "Нафтогазом".

Об этом в пятницу, 27 мая, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, задачей национального оператора нефтепродуктов станет обеспечение справедливых цен на рынке.

"Идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей — с пониманием, что цены на эти заправки справедливые и честные", — сказал Витренко.

Он добавил, что к частным крупным сетям АЗС в последнее время появилось недоверие, а когда на рынке появится государственный игрок с существенной долей, то потребители получат возможность покупать бензин и дизель по конкурентной цене, а частные операторы уже не смогут задирать цену.

Витренко отметил, что появление государственного игрока на рынке нефтепродуктов позволит сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

"Нафтогаз должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями ресурса", — сказал председатель правления компании.

По словам Витренко, сеть национального оператора будет представлена как заправочными станциями, которые "Нафтогаз" будет полностью контролировать, так и заправками "Укрнафты", где НАК имеет мажоритарную долю.

"Там мы оказываем существенное влияние и можем проконтролировать, чтобы цены были адекватны. Когда у нас будет собственная сеть, у нас будет четкое понимание себестоимости — не теоретически, а на практике. С логистикой мы тоже готовы помочь, у нас достаточно финансового ресурса, чтобы сейчас забронировать любую логистику. Главное, покажите ее нам", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что регулирование цен на бензин стоило Украине невероятную сумму. Ущерб оценили ориентировочно в 800 миллионов долларов.