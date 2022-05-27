Бізнес змусять не задирати ціни на бензин: що готують у Нафтогазі

Бензином та дизелем в Україні планує зайтися "Нафтогаз"

В Україні на фоні дефіциту пального та суттєвого подорожчання цін на нього може з'явитися національний оператор ринку нафтопродуктів. Таке завдання поставили перед "Нафтогазом".

Про це у п'ятницю, 27 травня, заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, завданням національного оператора нафтопродуктів стане забезпечення справедливих цін на ринку.

"Ідея не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей — з розумінням, що ціни на ці заправки справедливі та чесні", — сказав Вітренко.

Він додав, що до приватних великих мереж АЗС останнім часом з'явилася недовіра, а коли на ринку з'явиться державний гравець із суттєвою часткою, то споживачі отримають можливість купувати бензин та дизель за конкурентною ціною, а приватні оператори вже не зможуть задирати ціну.

Вітренко зазначив, що поява державного гравця на ринку нафтопродуктів дозволить зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін.

"Нафтогаз має бути оператором національної мережі, аби не було питання високої ціни. Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями ресурсу", — сказав голова правління компанії.

За словами Вітренка, мережа національного оператора буде представлена як заправними станціями, які "Нафтогаз" повністю контролюватиму, так і заправками "Укрнафти", де НАК має мажоритарну частку.

"Там ми істотно впливаємо і можемо проконтролювати, щоб ціни були адекватні. Коли в нас буде власна мережа, у нас буде чітке розуміння собівартості — не теоретично, а на практиці. З логістикою ми теж готові допомогти, у нас достатньо фінансового ресурсу, щоб зараз забронювати будь-яку логістику. Головне, покажіть її нам", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що регулювання цін на бензин коштувало Україні неймовірну суму. Збитки оцінили орієнтовно у 800 мільйонів доларів.