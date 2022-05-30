Это далеко не финал: эксперт назвал причину заоблачных ценников на горючее на заправках

Люди сами создают ажиотаж с горючим, из-за чего его и не хватает, говорит эксперт

В Украине на фоне дефицита топлива на заправках наблюдаются огромные очереди из желающих приобрести хотя бы 10 литров. Именно из-за такого ажиотажного спроса существенно выросла цена на бензин и дизель.

Такое мнение высказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире Радио НВ. Он добавил, что именно поэтому не удается так быстро ликвидировать дефицит бензина и дизеля.

Актуальные новости о событиях в Украине и мире - читайте в нашем Telegram

"Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если просуммировать все, что поставляют в Киев, то это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди… Мы видим, этот частный транспорт — и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит", — пояснил эксперт.

Куюн отметил, что украинцы в погоне хотя бы за 10 литрами до полного бака стоят в огромных очередях, хотя у них может совсем не быть критической потребности в том горючем. Эксперт говорит, что часто люди делают это из-за страха.

Что касается цен, то, по словам Куюна, цена в 40-45 гривен на бензин, дизель, которая была до отмены государственного регулирования, была бы справедливой при условии стабильного рынка.

"Сейчас она 52, 58, 60 грн за литр — видим в ключевых сетях. Это уже реакция на высокий спрос и я не знаю, возможно, это — не конечный уровень, возможно она будет еще выше для того, чтобы и дальше пытаться побороть этот ажиотажный спрос", — рассказал Куюн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по мнению некоторых экспертов, цены на бензин в Украине совсем скоро могут начать снижаться.