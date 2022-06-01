Дефициту горючего конец? Эксперт ответил, что изменилось и когда станет еще лучше

Импортеров бензина все еще не хватает, а вот с дизелем ситуация гораздо лучше

В Украине частично удалось уладить проблему с поставками топлива, в частности существенно увеличить количество импортеров дизеля и сжиженного газа. При этом ситуация с поставщиками бензина по-прежнему остается сложной.

Как передает "Авто24", об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что количество импортеров некоторых видов горючего выросло почти вдвое по сравнению с началом мая.

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"Количество декларантов дизтоплива выросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если тогда импортировало примерно 30 компаний, то в последние дни их стабильно свыше 50, а есть рекордное 56. По газу в начале месяца было в среднем 20 импортеров, сейчас – почти 40", – заявил Куюн.

При этом он добавил, что импортеров бензина Украины все еще не хватает — всего на сегодняшний день есть 21 компания, однако и это уже вдвое больше, чем было в начале мая.

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По словам директора консалтинговой группы "А-95", активизировать импортеров топлива удалось после отмены государственного регулирования цен. По его словам, именно госрегулирование останавливало многие компании закупать топливо самостоятельно, ведь закупочная стоимость была выше той, на которую рассчитывал Кабмин.

О планируемых объемах поставок топлива говорить еще рано — эксперт говорит, что это может произойти в июле этого года. Прогнозы по бензину неоднозначны, ведь европейская инфраструктура больше ориентирована на импорт дизеля, а ближайшие соседи Украины сейчас обеспечивают внутренний спрос.

"Радиус поиска бензина постоянно растет. В мае он начал поступать из Бельгии. Сейчас рано говорить о конфигурации рынка, поиск будет продолжаться, он уже охватывает всю Европу, скорее всего, придется везти издалека, в том числе и из региона АRА", – резюмировал Куюн.

Ранее "Телеграф" сообщал, эксперт назвал причину заоблачных ценников на горючее на заправках и рассказал, почему ситуация может ухудшиться.