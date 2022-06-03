На заправках стремительно дорожает автогаз: какие сейчас цены

Самый высокий ценник на сжиженный газ в настоящее время на АЗС "Нефтек"

В Украине на фоне дефицита горючего уже существенно выросла цена на бензин и дизель, а теперь в сетях АЗС начал дорожать сжиженный газ. За неделю средняя цена выросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Такие данные ежедневного мониторинга розничного рынка в пятницу, 3 июня, обнародовала Консалтинговая группа "А-95". Отмечается, что цены на автогаз изучались в период с 27 мая по 3 июня.

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Отмечается, на станциях UPG сжиженный газ подорожал больше всего — на 3 грн/л, при этом ценник на него далеко не самый высокий и составляет 37,00 грн/л.

При этом на заправках ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л – теперь цена 42,00 и 41,98 грн/л соответственно.

Сети автозаправочных комплексов "Автотранс" и SOCAR повысили цену на 1 грн/л — до 40,98 и 41,98 грн/л.

А в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других автогаз подорожал на 0,25-2,5 грн/л.

Как изменились цены на автогаз с 27 мая по 3 июня

Средние цены на автогаз в Украине

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