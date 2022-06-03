медведєв насмішив українців новими загрозами та образами Зеленського

Щоб дискредитувати українську владу, Москва знову розкручує давній фейк

Українцям забракло кмітливості та мужності, щоб довести мирні переговори з питань Донбасу до кінця, а у владі перебувають люди з наркотичною залежністю. Саме такою порцією чергового пропагандистського морокісся зі світом поділився заступник глави Ради безпеки рф дмитро медведєв.

Частину свого інтерв’ю для телеканалу Al Jazeera політик виклав у власному Telegram-каналі 3 червня, повідомляє "Телеграф".

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За словами медведєва, Україна мала вісім років — з 2014-го і майже до кінця 2021 року — щоб мирно вирішити ситуацію, яка склалася на Донбасі. При цьому, як стверджує експрезидент росії, у Києві повинні були забезпечити нормальне життя людям з "республік", провести "видалення націоналістів", дозволити "дихати" економіці, а також відмовитися від мілітаризації країни.

"Тоді можна було б домовитися, — каже медведєв, — але цього не сталося. Зрештою, відмова домовлятися загрожує Україні одним — втратою національного суверенітету, це очевидно".

Говорячи про це, політик підкреслив, що офіційній українській владі варто тверезо оцінювати ситуацію, а не "під впливом кокаїну чи інших стимуляторів".

Таким чином Дмитро Медведєв знову підняв одну з улюблених пропагандистських тем росії про ймовірну наркотичну залежність президента України Володимира Зеленського. Як відомо, на початку 2021 року хакери зуміли настільки обдурити алгоритми Google, що на запит "наркоман" система видавала фото українського лідера.

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Втім, українці вже не дивуються настільки безглуздими припущеннями та "залякуваннями" з боку кремлівських політиків. медведєва швидко розкритикували у мережі.

Нагадаємо, що менше місяця тому медведєв попереджав Україну та мир про можливість Москви використовувати ядерну зброю.

Також "Телеграф" писав про погрози політику, адресовані Швеції та Фінляндії, що зібралися вступити до НАТО.