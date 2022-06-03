Чтобы дискредитировать украинскую власть, Москва снова раскручивает давний фейк

Украинцам не хватило сообразительности и мужества, чтобы довести мирные переговоры по вопросам Донбасса, а во власти находятся люди с наркотической зависимостью. Именно такой порцией очередного пропагандистского мракобесия с миром поделился замглавы Совета безопасности рф дмитрий медведев.

Часть своего интервью для телеканала Al Jazeera политик выложил в личном Telegram-канале 3 июня, информирует "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

По словам медведева, у Украины имелось восемь лет — с 2014-го и почти до конца 2021 года — чтобы мирно разрешить ситуацию, сложившуюся на Донбассе. При этом, как утверждает экс-президент рф, в Киеве должны были обеспечить нормальную жизнь людям из "республик", провести "удаление националистов", позволить "дышать" экономике, а также отказаться от милитаризации страны.

"Тогда можно было бы договориться, — говорит медведев, — но этого не произошло. В конечном счете, отказ договариваться грозит Украине одним — утратой национального суверенитета, это очевидно".

Говоря об этом, политик подчеркнул, что официальным украинским властям стоит трезво оценивать ситуацию, а не "под влиянием кокаина или других стимуляторов".

Таким образом дмитрий медведев вновь поднял одну из любимых пропагандистских тем россии о предполагаемой наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, в начале 2021 года хакеры сумели настолько обмануть алгоритмы Google, что по запросу "наркоман" система выдавала фото украинского лидера.

Читайте также: Категория Новости России У путина снова повышают градус: Медведев пригрозил Западу Российский политик говорит, что Кремль воспримет санкции как акт агрессии.

Впрочем, украинцы уже не удивляются настолько дурацким предположениям и "запугиваниям" со стороны кремлевских политиков. медведева быстро раскритиковали в сети.

Напомним, что менее месяца назад медведев предупреждал Украину и мир о возможности Москвы использовать ядерное оружие.

Также "Телеграф" писал об угрозах политика, адресованных Швеции и Финляндии, собравшимся вступить в НАТО.