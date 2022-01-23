Google по запросу "наркоман" выдает фото Зеленского: в чем дело

Присутствие в этом деле политических оппонентов не исключено.

Поисковый сервис Google уже во второй раз оказался безжалостным к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Если раньше поисковик издавал биографию главы государства по запросу "сколько лет придурку", то в этот раз выдает фото гаранта по запросу "наркоман".

Так, если прописать в Google запрос "наркоман", то рядом со значением слова появляется фото действующего президента и новость с отрывком книги Сергея Руденко "Зеленский без грима", где объясняются причины, почему президенту страны приписывают такую зависимость, передает "Телеграф".

К слову, политические оппоненты Зеленского неоднократно намекали на зависимость президента от наркотических средств, однако подтверждений этому так и не было. Предполагаем, что к такому ранжированию поисковика Google могут быть причастны именно конкуренты главы государства.

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Отметим, что предыдущая попытка дискредитации Зеленского у Google состоялась в начале января этого года, когда биографию на официальном сайте президента выдавало по запросу "сколько лет придурку".

Напомним, что в последнее время вокруг Владимира Зеленского разгорелся скандал из-за его заявления о вероятном вторжении российских войск в Харьков. В украинском обществе это заявление вызвало большой резонанс и породило множество шуток и мемов. В частности, у Зеленского "диагностировали" раздвоение личности. А главной темой для иронии стало то, что накануне глава государства призвал украинцев не паниковать. В сети предположили, что это касалось всех, кроме харьковчан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине активно обсуждают тему смены власти, к которой может быть причастна Российская Федерация. Случилось это после того, как британский МИД опубликовал информацию, что РФ намерена привести к власти позитивно настроенного к Москве политика Евгения Мураева.