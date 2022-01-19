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"Пора прихлопнуть крышку пианино": Порошенко закончил победную речь словами о Зеленском

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Порошенко не смог скрыть радости победного приговора суда Новость обновлена 19 января 2022, 15:20
Порошенко не смог скрыть радости победного приговора суда

Экс-президент напомнил Зеленскому гастроли в оккупированной Горловке и известное видео с игрой на пианино без штанов.

Печерский суд Киева в среду, 19 января, отпустил подозреваемого в госизмене Петра Порошенко под личное обязательство. Экс-президент и его соратники не скрывали радости от полученного приговора и назвали его "победным", а Зеленского назвали сумасшедшим.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

Порошенко в победной речи обратился к Зеленскому и заявил, что он в шаге от превращения в Януковича и жизни в Ростове, а затем призвал его к объединению.

"Мы призываем безответственную "зеленую" власть, что страна, условия, поведение агрессора требует общенационального консенсуса. Еще раз подчеркиваю, что Зеленский для меня оппонент, а враг для меня Путин. Абсолютно ненормально, когда вся правоохранительная система работает против лидера оппозиции и целой политической" силы", — сказал экс-президент в зале суда.

Трансляция суда по делу Петра Порошенко

Также Порошенко заявил, что полиция снова превратилась в "Беркут" и начала избивать активистов, пришедших его поддерживать. А финалом речи экс-президента стало упоминание о гастролях Зеленского на Донбасе.

"Сейчас мы совместно призываем к немедленному объединению демократических сил для отпора российской агрессии. Ничего важнее быть не может. И мы с удовольствием вспоминаем боевое братство, когда мы совместно с генералами защищали государство, когда другие бегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в оккупированной Горловке. Пусть горят у них эти деньги, которые они получили. Пора, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино и дать решительный отпор", — резюмировал Порошенко.

Очевидно, что экс-президент упрекнул Владимира Зеленского в видео, где будущий президент Украины играет на фортепиано без рук и без штанов.

Ранее "Телеграф" подробно писал о том, как Порошенко возвращался в Украину из-за границы, а также о первом дне избрания ему меры пресечения.

Теги:
#Печерский суд #Подозрение #Госизмена #Мера пресечения #Петро Порошенко
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