"Пора прихлопнути кришку піаніно": Порошенко закінчив переможну промову словами про Зеленського
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Експрезидент нагадав Зеленському гастролі в окупованій Горлівці та відоме відео з грою на піаніно без штанів.
Печерський суд Києва у середу, 19 січня, відпустив Петра Порошенка, якого підозрюють у держзраді, під особисте зобов’язання. Експрезидент та його соратники не приховував радості від отриманого вироку та назвав його "переможним", а Зеленського назвав божевільним.
Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.
Порошенко у переможній промові звернувся до Зеленського та заявив, що він за крок до перетворення у Януковича і життя у Ростові, а потім закликав його до об’єднання.
"Ми закликаємо безвідповідальну "зелену" владу, що країна, умови, поведінка агресора вимагає загальнонаціонального консенсусу. Ще раз наголошую, що Зеленський для мене опонент, а ворог для мене Путін. Абсолютно ненормально, коли вся правоохоронна система працює проти лідера опозиції та цілої політичної сили", — сказав експрезидент у залі суду.
Також Порошенко заявив, що поліція знову перетворилася на "Беркут" і почала бити активістів, які прийшли його підтримувати. А фіналом промови експрезидента стало нагадування про гастролі Зеленського у РФ.
"Зараз ми спільно закликаємо до негайного об’єднання демократичних сил для відсічі російській агресії. Нічого важливіше бути не може. І ми із задоволенням згадуємо бойове братерство, коли ми спільно з генералами боронили державу, коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в окупованій Горлівці. Нехай горять у них ці гроші, які вони там отримали. Вже час, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно і дати рішучу відсіч", — резюмував Порошенко.
Очевидно, що експрезидент дорікнув Володимиру Зеленському відео, де майбутній президент України грає на фортепіано без рук і без штанів.
Раніше "Телеграф" детально писав про те, як Порошенко повертався в Україну з-за кордону, а також про перший день обрання йому запобіжного заходу.
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