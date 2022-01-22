Зеленский призвал не паниковать всех, кроме харьковчан: мемы и приколы про заявление президента
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"Телеграф" собрал несколько тем, которые поднимали в сети в связи со словами главы государства.
Резонансное заявление президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post про то, что в случае вторжения Россия может оккупировать Харьков вызвала реакцию украинского общества, в том числе и поток шуток и мемов.
"Телеграф" уже публиковал часть из них, где у Зеленского предположили раздвоение личности. Главной темой для иронии стало то, что накануне глава государства призвал украинцев не паниковать. В сети предположили, что это касалось всех, кроме харьковчан.
Отдельное удивление вызвало само обращение президента о грядущих праздниках и шашлыках в мае.
Оценили интернет-шутники и вероятность оккупации Харькова РФ, а также предположили, кто может порадоваться такой новости.
Ранее "Телеграф" писал про причины, которые по мнению эксперта, могли побудить Зеленского допустить такую возможность в интервью западному медиа.
Также в руководстве города уже отреагировали на заявление президента отметив, что Харьков — украинский город и его будут защищать не только горожане, но и многие украинцы.
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