Зеленский призвал не паниковать всех, кроме харьковчан: мемы и приколы про заявление президента

"Телеграф" собрал несколько тем, которые поднимали в сети в связи со словами главы государства.

Резонансное заявление президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post про то, что в случае вторжения Россия может оккупировать Харьков вызвала реакцию украинского общества, в том числе и поток шуток и мемов.

"Телеграф" уже публиковал часть из них, где у Зеленского предположили раздвоение личности. Главной темой для иронии стало то, что накануне глава государства призвал украинцев не паниковать. В сети предположили, что это касалось всех, кроме харьковчан.

Реакция на слова Зеленского

Ситуация вокруг Харькова в мемах

Известные мемы использовали по-новому

Дополнение к речи президента

Отдельное удивление вызвало само обращение президента о грядущих праздниках и шашлыках в мае.

Шутки про международную политику

Оценили интернет-шутники и вероятность оккупации Харькова РФ, а также предположили, кто может порадоваться такой новости.

На меме справа - боевик "Моторола", которого взорвали в лифте в 2016

Читайте также: Категория Харьков "Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", - что стоит за резонансным заявлением Зеленского "Телеграф" поинтересовался у политических и военных экспертов, как следует воспринимать скандальные слова Владимира Зеленского американским журналистам об угрозе захвата Харькова российскими войсками

Ранее "Телеграф" писал про причины, которые по мнению эксперта, могли побудить Зеленского допустить такую возможность в интервью западному медиа.

Также в руководстве города уже отреагировали на заявление президента отметив, что Харьков — украинский город и его будут защищать не только горожане, но и многие украинцы.