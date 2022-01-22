Укр

Зеленский призвал не паниковать всех, кроме харьковчан: мемы и приколы про заявление президента

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Зеленский снова стал объектом шуток Новость обновлена 22 января 2022, 09:08
Зеленский снова стал объектом шуток

"Телеграф" собрал несколько тем, которые поднимали в сети в связи со словами главы государства.

Резонансное заявление президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post про то, что в случае вторжения Россия может оккупировать Харьков вызвала реакцию украинского общества, в том числе и поток шуток и мемов.

"Телеграф" уже публиковал часть из них, где у Зеленского предположили раздвоение личности. Главной темой для иронии стало то, что накануне глава государства призвал украинцев не паниковать. В сети предположили, что это касалось всех, кроме харьковчан.

Реакция на слова Зеленского
Реакция на слова Зеленского
Ситуация вокруг Харькова в мемах
Ситуация вокруг Харькова в мемах
Известные мемы использовали по-новому
Известные мемы использовали по-новому
Дополнение к речи президента
Дополнение к речи президента

Отдельное удивление вызвало само обращение президента о грядущих праздниках и шашлыках в мае.

Шутки про международную политику
Шутки про международную политику

Оценили интернет-шутники и вероятность оккупации Харькова РФ, а также предположили, кто может порадоваться такой новости.

На меме справа - боевик "Моторола", которого взорвали в лифте в 2016
На меме справа - боевик "Моторола", которого взорвали в лифте в 2016

Ранее "Телеграф" писал про причины, которые по мнению эксперта, могли побудить Зеленского допустить такую возможность в интервью западному медиа.

Также в руководстве города уже отреагировали на заявление президента отметив, что Харьков — украинский город и его будут защищать не только горожане, но и многие украинцы.

Теги:
#Харьков #Захват #Владимир Зеленский
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