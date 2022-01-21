"Пугай и бери, где дают": почему Зеленский заговорил о захвате Харькова Россией

Харьков является привлекательной целью для России, но в скором времени попыток его захватить не будет, считает эксперт.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова может быть "страшилкой" для Запада и рассчитаны на то, чтобы союзники выделили больше помощи.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Они (команда Зеленского, — ред.) увидели, что Запад клюет на страшилки в стиле "завтра Путин нападет", — сказал он.

Именно это является причиной для того, чтобы делать подобные заявления, которые, впрочем, сеют панику среди украинцев, говорит он.

Вместе с тем он отмечает, что Харьков в послании Зеленского был выбран неслучайно, поскольку для России установление контроля над ним имело бы символическое значение. Кроме того, он имеет мощную инфраструктуру и, что немаловажно, является весьма пророссийским. Жданов напомнил, что там даже спустя годы войны не особо часто можно услышать украинский язык на улицах.

Эксперт добавил, что Харьков может быть целью для дальнейшей российской агрессии, но пока нет повода говорить, что это произойдет в обозримом будущем.

Он подчеркивает, что Запад может "клюнуть" на слова Зеленского и выделить помощь Украине, но в таком случае не исключено, что вскоре власть заговорит об угрозе нападения на Запорожье, Мариуполь или любой другой город.

"К сожалению, таковая политика нашего президента. Бизнес-подход – "пугай и бери, где дают", — говорит Жданов.

Больше о том, что считают украинские эксперты о заявлениях Зеленского читайте в материале "Телеграф": "Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", — что стоит за резонансным заявлением Зеленского.