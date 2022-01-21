"Лякай і бери, де дають": чому Зеленський заговорив про захоплення Харкова Росією

Харків є привабливою ціллю для Росії, але незабаром спроби його захопити не буде, вважає експерт.

Заяви президента України Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова може бути "страшилкою" для Заходу та розраховані на те, щоб союзники виділили більше допомоги.

Про це розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Вони (команда Зеленського, — ред.) побачили, що Захід клює на страшилки у стилі "завтра Путін нападе", — сказав він.

Саме це є причиною для того, щоб робити подібні заяви, які, втім, сіють паніку серед українців, каже він.

Водночас він зазначає, що Харків у посланні Зеленського було обрано невипадково, оскільки для Росії встановлення контролю над ним мало символічне значення. Крім того, він має потужну інфраструктуру і, що важливо, є дуже проросійським. Жданов нагадав, що там навіть через роки війни не дуже часто можна почути українську мову на вулицях.

Експерт додав, що Харків може бути метою для подальшої російської агресії, але поки що немає підстав говорити, що це відбудеться в найближчому майбутньому.

Він наголошує, що Захід може "клюнути" на слова Зеленського та виділити допомогу Україні, але в такому разі не виключено, що невдовзі влада заговорить про загрозу нападу на Запоріжжя, Маріуполь чи будь-яке інше місто.

"На жаль, така політика нашого президента. Бізнес-підхід — "лякай і бери, де дають", — говорить Жданов.

Більше про те, що вважають українські експерти про заяви Зеленського, читайте у матеріалі "Телеграф": "Росіяни вірять, що в Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", — що стоїть за резонансною заявою Зеленського.