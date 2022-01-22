Зеленський закликав не панікувати всіх, крім харків’ян: меми та приколи про заяву президента
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"Телеграф" зібрав кілька тем, які порушували в мережі у зв’язку зі словами глави держави.
Резонансна заява президента Володимира Зеленського виданню The Washington Post про те, що у разі вторгнення Росія може окупувати Харків, викликала реакцію українського суспільства, у тому числі й потік жартів та мемів.
"Телеграф" вже публікував частину з них, де у Зеленського "діагностували" роздвоєння особистості. Головною темою для іронії стало те, що напередодні глава держави закликав українців не панікувати. У мережі припустили, що це стосувалося всіх, окрім харків’ян.
Окреме здивування викликало саме звернення президента про майбутні свята та шашлики у травні.
Оцінили інтернет-жартівники та ймовірність окупації Харкова РФ, а також припустили, хто може порадіти такій новині.
Раніше "Телеграф" писав про причини, які, на думку експерта, могли спонукати Зеленського допустити таку можливість в інтерв’ю західному медіа.
Також у керівництві міста вже відреагували на заяву президента, зазначивши, що Харків — українське місто і його захищатимуть не лише городяни, а й багато українців.
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