Зеленський закликав не панікувати всіх, крім харків’ян: меми та приколи про заяву президента

"Телеграф" зібрав кілька тем, які порушували в мережі у зв’язку зі словами глави держави.

Резонансна заява президента Володимира Зеленського виданню The Washington Post про те, що у разі вторгнення Росія може окупувати Харків, викликала реакцію українського суспільства, у тому числі й потік жартів та мемів.

"Телеграф" вже публікував частину з них, де у Зеленського "діагностували" роздвоєння особистості. Головною темою для іронії стало те, що напередодні глава держави закликав українців не панікувати. У мережі припустили, що це стосувалося всіх, окрім харків’ян.

Реакція на слова Зеленського

Ситуація навколо Харкова у мемах

Відомі меми використовували по-новому

Доповнення до промови президента

Окреме здивування викликало саме звернення президента про майбутні свята та шашлики у травні.

Жарти про міжнародну політику

Оцінили інтернет-жартівники та ймовірність окупації Харкова РФ, а також припустили, хто може порадіти такій новині.

На мемі праворуч — бойовик "Моторола", якого підірвали у ліфті у 2016

Читайте також: Категорія Харків "Росіяни вірять, що у Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", — що стоїть за резонансною заявою Зеленського "Телеграф" поцікавився у політичних та військових експертів, як слід сприймати скандальні слова Володимира Зеленського американським журналістам про загрозу захоплення Харкова російськими військами

Раніше "Телеграф" писав про причини, які, на думку експерта, могли спонукати Зеленського допустити таку можливість в інтерв’ю західному медіа.

Також у керівництві міста вже відреагували на заяву президента, зазначивши, що Харків — українське місто і його захищатимуть не лише городяни, а й багато українців.