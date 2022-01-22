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Зеленський закликав не панікувати всіх, крім харків’ян: меми та приколи про заяву президента

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Зеленський знову став об’єктом жартів Новина оновлена 22 січня 2022, 09:08
Зеленський знову став об’єктом жартів

"Телеграф" зібрав кілька тем, які порушували в мережі у зв’язку зі словами глави держави.

Резонансна заява президента Володимира Зеленського виданню The Washington Post про те, що у разі вторгнення Росія може окупувати Харків, викликала реакцію українського суспільства, у тому числі й потік жартів та мемів.

"Телеграф" вже публікував частину з них, де у Зеленського "діагностували" роздвоєння особистості. Головною темою для іронії стало те, що напередодні глава держави закликав українців не панікувати. У мережі припустили, що це стосувалося всіх, окрім харків’ян.

Реакція на слова Зеленського
Реакція на слова Зеленського
Ситуація навколо Харкова у мемах
Ситуація навколо Харкова у мемах
Відомі меми використовували по-новому
Відомі меми використовували по-новому
Доповнення до промови президента
Доповнення до промови президента

Окреме здивування викликало саме звернення президента про майбутні свята та шашлики у травні.

Жарти про міжнародну політику
Жарти про міжнародну політику

Оцінили інтернет-жартівники та ймовірність окупації Харкова РФ, а також припустили, хто може порадіти такій новині.

На мемі праворуч — бойовик "Моторола", якого підірвали у ліфті у 2016
На мемі праворуч — бойовик "Моторола", якого підірвали у ліфті у 2016

Раніше "Телеграф" писав про причини, які, на думку експерта, могли спонукати Зеленського допустити таку можливість в інтерв’ю західному медіа.

Також у керівництві міста вже відреагували на заяву президента, зазначивши, що Харків — українське місто і його захищатимуть не лише городяни, а й багато українців.

Теги:
#Харків #Захоплення #Володимир Зеленський
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