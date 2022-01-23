Google на запит "наркоман" видає фото Зеленського: у чому справа

Присутність у цій справі політичних опонентів не виключена.

Пошуковий сервіс Google вже вдруге виявився безжальним до президента України Володимира Зеленського. Якщо раніше пошуковик видавав біографію глави держави на запит "скільки років придурку", то цього разу видає фото гаранта на запит "наркоман".

Так, якщо прописати у Google запит "наркоман", то поруч зі значенням слова з’являється фото чинного українського президента та новина з уривком книги Сергія Руденка "Зеленський без гриму", де пояснюються причини, чому президенту країни приписують таку залежність, передає "Телеграф".

До слова, політичні опоненти Зеленського неодноразово натякали на залежність президента від наркотичних засобів, однак жодних підтверджень цьому так і не було. Припускаємо, що до такого ранжирування пошуковика Google можуть бути причетні саме конкуренти глави держави.

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Зазначимо, що попередня спроба дискредитації Зеленського у Google відбулася на початку січня цього року, коли біографію на офіційному сайті президента видавало на запит "скільки років придурку".

Нагадаємо, що останнім часом довкола Володимира Зеленського розгорівся скандал через його заяву про ймовірне вторгнення російських військ у Харків. В українському суспільстві ця заява викликала неабиякий резонанс та породила безліч жартів та мемів. Зокрема, у Зеленського "діагностували" роздвоєння особистості. А головною темою для іронії стало те, що напередодні глава держави закликав українців не панікувати. У мережі припустили, що це стосувалося всіх, окрім харків’ян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні активно обговорюють тему зміни влади, до якої може бути причетна Російська Федерація. Сталося це після того, як британське МЗС опублікувало інформацію, що РФ має намір привести до влади позитивно налаштованого до Москви політика Євгена Мураєва.