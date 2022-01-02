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Високі політтехнології: у Google на запит "скільки років придурку" видає біографію Зеленського

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Google видає біографію Зеленського у відповідь на образливий запит Новина оновлена 02 січня 2022, 14:52
Google видає біографію Зеленського у відповідь на образливий запит

До некоректного ранжування можуть бути причетні опоненти Зеленського

У пошуковому сервісі Google на запит "скільки років придурку" почало видавати першим посиланням на біографію президента України Володимира Зеленського.

На казус у видачі Google звернув увагу український політтехнолог та журналіст Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі.

Справді, якщо в пошуку Google запровадити формулювання "скільки років придурку", то першим пропонується посилання офіційного інтернет-представництва президента України, яке веде на біографічну довідку Володимира Зеленського.

Причому така ситуація спостерігається як під час пошуку українською мовою, так і російською. Примітним є той факт, що в російському варіанті пошуку наступними по Google-видачі йдуть біографії Микити Джигурди і Прохора Шаляпіна.

Про причини некоректного ранжирування наразі нічого невідомо. Можемо лише припустити, що до цього можуть бути причетні політичні опоненти президента України.

До речі, декого з них висміяли артисти студії "Квартал 95", яка раніше належала Зеленському. Зокрема, фракцію "Європейська солідарність" порівняли зі свинями.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", колишні колеги Зеленського натякнули на його другий президентський термін.

Теги:
#Google #Біографія #Пошук #Володимир Зеленський
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