"Квартал" порівняв депутатів партії Порошенка зі свинями (відео)

Увечері 31 грудня студія "Квартал 95" показала святковий випуск "Вечірнього кварталу".

Студія "Квартал-95" вже традиційно випустила на Новий рік святковий випуск програми. Як завжди артисти жартували з політиків і висміювали владу та опозицію.

Шоу показали на каналі "1+1" увечері 31 грудня. Відео опубліковано на YouTube.

Коміки представили нову рубрику "Fake News", в якій висміяли події, що обговорювалися в Україні, підкріпивши їх вірусними відео.

У черговому жарті артисти вирішили показати, як "проходить" засідання фракції "Європейська солідарність" та включили ролик, де жінка годує свиней гарбузами.

"Тим часом Петро Порошенко опублікував у Facebook відео чергового засідання фракції "Європейська солідарність", — сказав перед відео артист Володимир Мартинець. Після такого жарту зал вибухнув сміхом та оплесками.

Дивіться жарт про депутатів на 21:15

Вечірній квартал Новий рік

Варто зазначити, що у залі був присутній президент України Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Артисти не оминули президента і пригадали йому скандальний день народження Єрмака в Карпатах.

Додамо, що за останні 15 років учасники "Кварталу" змінилися та постаріли. А популярність програми після того, як пішов Зеленський стрімко падає.