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"На парковці жодного вертольота": "Квартал" пригадав Зеленському скандальний день народження Єрмака у Карпатах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Єрмак та Зеленський на новорічному шоу
Єрмак та Зеленський на новорічному шоу

У Новий рік студія "Квартал 95" показала святковий випуск "Вечірнього кварталу".

Почавши з жартів про те, як зустрічають свято таксисти, медики швидкої допомоги та полярники, гумористи перейшли на президента Володимира Зеленського, який був присутнім у залі.

Зазначимо, що програма виходила у записі. Перший жарт стосувався того, що президент прийшов на захід. Ведучий Олександр Пікалов "засумнівався", що це саме Зеленський у залі, оскільки "на парковці дивився — жодного вертольота".

Посвячені Зеленському жарти розпочинаються з четвертої хвилини.

Вечірній квартал Новий рік

Разом із президентом з жарту посміявся голова його Офісу Андрій Єрмак, який сидів праворуч від глави держави. Примітно, що його цим теж підкололи, адже на день народження Єрмака до президентської резиденції Синегора президент літав гелікоптером ДСНС. Використовувати гелікоптери його змусило те, що авіація президента була у ремонті.

Актори "Кварталу" іронізували спільною історією з президентом, роллю Єрмака в державі, тим, як змінилося шоу та його учасники за роки президентства Зеленського та іншими темами.

Як раніше писав "Телеграф", студія "Квартал 95" нещодавно потрапила у скандал через використання у номері військової форми Збройних сил України.

Теги:
#Володимир Зеленський #95 квартал #Студія Квартал-95 #Вечірній квартал
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