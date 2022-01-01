Укр

"На парковке ни одного вертолета": "Квартал" припомнил Зеленскому скандальный день рождения Ермака в Карпатах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Ермак и Зеленский на новогоднем шоу Новость обновлена 01 января 2022, 12:11
Ермак и Зеленский на новогоднем шоу

В Новый год студия "Квартал 95" показала праздничный выпуск "Вечернего квартала".

Начав с шуток про то, как встречают праздник таксисты, медики скорой помощи и полярники, юмористы перешли на президента Владимира Зеленского, который присутствовал в зале.

Отметим, что программа выходила в записи. Первая же шутка касалась того, что президент пришел на мероприятие. Ведущий Александр Пикалов "засомневался", что это именно Зеленский в зале, поскольку "на парковку смотрел — ни одного вертолета".

Посвященные Зеленскому шутки начинаются с четвертой минуты.

Вечерный квартал Новый год

Вместе с президентом над шуткой посмеялся глава его Офиса Андрей Ермак, который сидел по правую руку от главы государства. Примечательно, что его этим тоже подкололи, ведь на день рождения Ермака в президентскую резиденцию Синегора президент летал на вертолете ГСЧС. Использовать вертолеты его заставило то, что авиация президента была в ремонте.

Актеры "Квартала" иронизировали совместной историей с президентом, ролью Ермака в государстве, тем, как изменилось шоу и его участники за годы президентства Зеленского и другими темами.

Как ранее писал "Телеграф", студия "Квартал 95" недавно попала в скандал из-за использования в номере военной формы Вооруженных сил Украины.

Теги:
#Владимир Зеленский #95 квартал #Студия Квартал-95 #Вечерний Квартал
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