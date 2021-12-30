Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах

В 2021 году Офис президента Украины был главным ньюзмейкером украинского политикума, при этом чаще всего его действия наносили удары по репутации Банковой

Уходящий 2021-й был очередным годом политической турбулентности. Год, во время которого страна вошла в энергетический кризис, пыталась напомнить миру про аннексию Крыма, при этом оставаясь под угрозой нового вторжения со стороны России.

Подводя итоги 2021-го, можно констатировать, что Владимир Зеленский получил в свое распоряжение моновласть, подмяв под себя даже четвертую ветвь власти – прессу.

В канун Нового года "Телеграф" решил напомнить о самых резонансных "зашкварах" Зеленского и команды на протяжении последних 12 месяцев.

СНБО — кувалда в руках президента

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины окончательно превратился в санкционную машину Зеленского. Хотя до военной агрессии России это ведомство было чем-то вроде почетной ссылки для политиков. Первой крупной "рыбой" в сетях СНБО стал народный депутат и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. На Медведчука, его жену Оксану Марченко и соратника Тараса Козака зимой этого года наложили санкции, заблокировав их активы. Кроме того, решением СНБО заблокировали и деятельность каналов "112 Украина", Newsone, Zik. В канун Новому году под санкции попали каналы "Перший незалежний" и UkrLive, созданные на руинах медиагруппы Медведчука. После этого каналы фактически прекратили свое вещание.

На протяжении года заседания СНБО трансформировались в практически еженедельное шоу, на которых принимались решения о новых санкциях. И если электоральные симпатии, судя по соцопросам, президенту это принесло, то с юридической точки зрения возникают вопросы.

Даже сам Зеленский на своей большой пресс-конференции признал, что некоторые люди в санкционные списки могли попасть случайно. Юристы же утверждают, что санкции против граждан своей страны, да еще и без решений суда, чреваты крупными исками к Украине в случае обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Но команду президента это, похоже, не смущает. Более того, меньше чем через полгода СНБО будет заниматься еще и борьбой с олигархами и вести их публичный реестр.

Деолигархизация по-крупному

Еще одно новшество – уже упомянутая борьба с олигархами, которая активно развернулась именно в уходящем году. Зеленский анонсировал деолигархизацию еще во время избирательной кампании, но начал реализовывать ее только в 2021-м. Закон об олигархах, который, как говорят в политикуме, писался в соавторстве с нынешним главой парламента Русланом Стефанчуком и заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым, стал первой вехой в этом процессе.

Согласно этому документу, теперь человек, который владеет медиа, имеет влияние на политические и экономические процессы, имеет активы на более, чем 1 млн прожиточных минимумов (по состоянию на конец 2021 года — почти 2.5 млрд грн), будет считаться олигархом, и все встречи с ним должны быть задекларированы.

Подсчетом олигархов будет заниматься СНБО, что сразу вызвало новые вопросы. Ведь у членов Совета может быть конфликт интересов. Еще одним любопытным недоразумением стал тот факт, что борьбой с олигархами занимается почему-то СНБО, а не профильный орган в лице Антимонопольного комитета.

В политикуме все чаще говорят, что все это больше похоже на показательную расправу с неугодными бизнесменами. Особенно, на фоне нынешних непростых отношений Зеленского с Ринатом Ахметовым. Ахметов выступал против этого законопроекта и после его принятия начал вести медийную борьбу против президента с помощью своих телеканалов, лидеров мнений и политиков из числа представителей прошлой власти и персон, покинувших Зе-команду.

Читайте также: Категория Политика Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского Обострившаяся война между президентом Владимиром Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым привела к появлению целой группы политиков и медийных личностей, постоянно критикующих нынешнюю власть при медиа поддержке самого богатого украинца.

В ответ на это Офис президента запретил депутатам "Слуги народа" посещать каналы Ахметова. Однако это только вершина айсберга, ведь, несмотря на конфликт с президентом, олигарх продолжает получать свои преференции. Например, НКРЭКУ (комиссия, которая регулирует сферу энергетики) повысила цены на электроэнергию в "Бурштынском энергоострове", благодаря чему ДТЭК Ахметова получит дополнительные 2 млрд грн в год. Так что война войной, а бизнес по расписанию.

Сюда же можно отнести и подозрение Петру Порошенко в госизмене, которое в команде пятого президента считают политически мотивированным. Ведь доказать факт госизмены – дело непростое. Учитывая, что подозрение подписывала даже не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, в команде Зеленского это прекрасно понимают.

"Медиа холдинг" для "слуг" за деньги народа

Одной из главных проблем, которая беспокоила Зеленского с начала президентства, являлось отсутствие собственных медиа. В частности — телеканалов. Несмотря на вынужденное потепление в отношениях с Игорем Коломойским и комплиментарные эфиры на подконтрольном ему "1+1", на одном лишь этом канале рейтинги перед выборами не поднимешь. На Банковой это понимали и на фоне обострения конфликта с Ахметовым решили взяться за реформирование сразу нескольких государственных медиаактивов.

Речь идет о каналах "Рада" и "Дом". Курирует этот медиапроцесс замглавы ОП Кирилл Тимошенко, а помогает ему советник президента Юрий Костюк. Кроме государственных "кнопок", как уже писал "Телеграф", у президентской команды будет поддержка канала Live нардепа Вадима Столара. Столар в последнее время сблизился с главой ОП Андреем Ермаком. Также, в условный "холдинг" могут войти "канал 24" и "4 канал", купленный на днях нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым.

Все это делается с главной целью – увеличением рейтинга президента и его политсилы перед грядущими выборами. Вот только строится эта пиар-машина власти фактически за государственный счет.

Зе-скандалы

За прошедший год скандалов у власти накопилось достаточно. Но, пожалуй, одним из самых громких можно выделить ДТП при участии народного депутата и заместителя главы финансового комитета Александра Трухина. Еще в августе Трухин был участником аварии, в которой пострадало шестеро человек. До сих пор по этому делу никому не выдвинуты подозрения, а ГБР засекретило информацию об экспертизах по делу. Президент Зеленский, комментируя эту историю в Трускавце, заявил, что не интересуется материалами дела, "так как в ДТП никто не погиб".

Еще одна скандальная история произошла уже под занавес года: празднование юбилея главы ОП Андрея Ермака в госрезиденции в Гуте. Туда президент и Ермак, как сообщил журналист Михаил Ткач в расследовании УП, прилетели посредством вертолета ГСЧС. На пресс-марафоне президент заявлял, что прилетал туда, в том числе для подготовки Дня дипломатической службы. Хотя почему эти обязанности были возложены на президента – большой вопрос.

Неприятная для имиджа история – расследование об операции по задержанию "вагнеровецев". В ноябре Bellingcat опубликовали слова экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы о том, что президент знал о спецоперации, и одобрил ее, а отложить ее проведение устно попросил Андрей Ермак. Несмотря на то, что подтвердить слова Бурбы из других источников расследователи не смогли, эта история стала предметом скандальных обсуждений последних месяцев.

Отдельно стоит выделить так называемые "дорожные" скандалы. Не особо публичный замглавы МВД Александр Гогилашвили в хамской манере решил проучить полицейских на блокпосту, но не просчитал, что это видео попадет в сеть. Несколько дней обсуждений закончились отставкой Гогилашвили. Не спасло провинившегося и наличие жены Марии Левченко в приемной самого президента. По стопам скандала журналисты узнали, что у Гогилашвили может быть российское гражданство. Но и это не конец — оказалось, что Гогилашвили и Левченко сожительствуют с главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым. И не просто сожительствуют, а арендуют солидный особняк под Киевом у некой Дианы Стрелковской, которая также может иметь гражданство РФ.

Читайте также: Категория Украина Буданов вместе с Гогилашвили жили в доме гражданки РФ Дианы Стрелковской: свежие детали Информацию о вторых документах владелицы дома сделали достоянием общественности журналисты. Также сообщается про ее недвижимость в Крыму.

Не успел утихнуть скандал с Гогилашвили, как в сеть попало видео с неподобающим поведением депутата от "Слуги народа" Николая Галушко.

Громкие отставки

В 2021 году команда Зеленского все-таки отправила в отставку с поста главы парламента Дмитрия Разумкова. Формально причина была в том, что Разумков не поддержал законопроект об олигархах, а также, что он перестал быть членом команды. Это в интервью "Телеграфу" озвучивал тогдашний глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Но на самом деле, у Разумкова на протяжении года был системный конфликт с президентом Зеленским, с которым они даже разговаривали на повышенных тонах. Усилиями новой условной коалиции – "Слуги народа", группами "Доверие" и "За будущее" в кресло главы парламента посадили более лояльного Руслана Стефанчука. Разумков же после отставки создал объединение "Разумная политика", куда уже вошли депутаты-слуги.

Не менее громкой отставкой уходящего года стало снятие с поста главы МВД Арсена Авакова, который занимал эту должность более 7 лет. И хоть уволить Авакова требовали уже давно, его уход произошел только летом, после разговора с президентом. И в данном случае говорить о прямом "зашкваре" президентской команде не приходится — скорее, такие действия являлись вынужденным шагом Банковой. Тем не менее последствия этой отставки для Зеленского и Ко могут быть совершенно непредсказуемыми. К концу года Аваков отметился в компании ряда оппозиционных политиков, неприкрыто критикующих власть. По словам источников "Телеграфа", Аваков остался в политике и видит себя неким "координатором оппозиции". Действительно, несмотря на отставку, Аваков остался одним из самых влиятельных людей в стране.