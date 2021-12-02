ТЭС Ахметова могла сливать мышьяк в водохранилище и пыталась скрыть серьезную аварию – расследование

В ДТЭК отрицают разлив опасного вещества

На Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области и принадлежащей ДТЭК олигарха Рината Ахметова, в ноябре этого года как минимум три раза возникали аварийные ситуации. И если о некоторых из них — разгерметизации энергоблока и пожаре — сообщили открыто, то аварию в начале месяца пытались скрыть.

Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" и общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Так, в начале ноября в соцсетях жители Бурштына, недалеко от которого расположена ТЭС Ахметова, начали писали об аварии с разливом вещества, однако некоторое время электростанция предпочитала не информировать об этом жителей. На ситуацию отреагировали только после вмешательства журналистов. При этом на территорию электростанции руководство отказалось пускать Государственную экологическую инспекцию. Это и побудило журналистов выяснить, что действительно разлилось на территории Бурштынской ТЭС.

Место аварии удалось снять с коптера – на зафиксированных кадрах видно, что неизвестной темной жидкостью затоплено около 10 гектаров территории электростанции.

Последствия аварии на ТЭС Ахметова

Как утверждают эксперты, просмотревшие видео с места событий, вероятно речь идет о разрыве золошлакопровода, которым под давлением воды из ТЭС должны быть откачены опасные отходы на специальные отвалы.

Тем временем независимая химическая экспертиза находит в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсичного элемента – мышьяка. И судя по кадрам, мышьяк откачивали прямо в водохранилище, которое впадает в Днестр.

Выводы экспертизы

Стоит отметить, что на электростанции в Бурштыне сначала сообщали о проблемах с котлами, в связи с чем выключали энергоблоки, однако эти сообщения исчезли с Facebook-страницы ТЭС. А уже через неделю, 7 ноября, на станции сообщили о «прорыве коллектора промышленных сточных вод на территории бывшей пожарной части». Эту версию и дальше продолжают выдвигать как основную даже несмотря на то, что эксперты нашли в водах мышьяк.

В частности, пресс-служба ДТЭК заявила, что сказанное в расследовании является лишь предположением и они совсем не соответствуют действительности.

"В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод нет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могли иметь место", — говорится в сообщении компании.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в ноябре чрезвычайные происшествия на предприятиях возникали не только в Ивано-Франковской области. Так, на химпредприятии в Винницкой области произошла утечка аммиака, а в Одесской области разлился хлор.