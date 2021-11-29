В Винницкой области на химпредприятии произошла утечка аммиака: есть ли угроза для украинцев

Жертв и пострадавших в результате аварии нет

В городе Немиров, что в Винницкой области, на территории химического завода произошла утечка аммиака. Облака опасного вещества пытаются осадить водой.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, аммиак испарился из железнодорожной цистерны на ЧАО "Райагрохим". Авария произошла около 9 часов утра 29 ноября.

Около 11:00 спасатели приступили к осаждению облака аммиака. Это делают с помощью спецоборудования и струй воды.

Причины утечки устанавливает отделение радиационной, химической и биологической защиты.

Ожидается прибытие автоцистерны для перекачивания аммиака. На месте работают 25 спасателей и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате утечки химвещества нет.

Стоит отметить, что город Немиров находится в менее чем 50 километрах езды от Винницы — областного центра. На момент выхода новости в ГСЧС не сообщали, представляет ли эта утечка угрозу местному населению.

Немиров на карте Украины

Стоит отметить, что Аммиак (NH3) — бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он почти в два раза легче воздуха. Этот газ особенно опасен для глаз. Признаки отравления аммиаком следующие: сильный кашель, нехватка кислорода, резь в глазах, нарушение частоты пульса, покраснение кожи, раздражение слизистых и кожи.

Что советуют делать в Минздраве при отравлении аммиаком:

пострадавшего следует вынести на свежий воздух;

кожу, слизистые и глаза следует промывать водой не менее 15 мин;

нос нужно смазать оливковым или вазелиновым маслом;

выпить молока;

в случае спазма голосовых щелей нужно согреть шею, сделать теплые ванночки или ингаляцию;

если поражена кожа – обмойте ее чистой водой и сделайте примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

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