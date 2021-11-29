Укр

Разгерметизация энергоблока: на ТЭС Ивано-Франковской области произошла авария, есть пострадавшие

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Янтарная ТЭС Новость обновлена 29 ноября 2021, 07:33
Янтарная ТЭС

На этой же ТЭС ближе к утру произошел еще и пожар

На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области произошла авария с выбросом пароводяной смеси и газов котла. Травмы получили четыре человека.

Как сообщается на странице электростанции, инцидент произошел в 21:20 в воскресенье, 28 ноября, на 7 энергоблоках.

Причиной аварии с выбросом горячей пароводяной смеси и газов из топки котла стал разрыв экранной трубы. В результате четыре человека, находившиеся на этом энергоблоке, получили ожоги.

Известно, что на место направили спасателей, которые по прибытию остановили и вывели из эксплуатации седьмой энергоблок, а вместо него был введен в работу четвертый.

"На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм., в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги четыре работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения ", — уточнили причину несчастного случая в ГСЧС.

Отмечается, что на работу станции авария не повлияла – тепло- и энергоснабжение региона осуществляется без перебоев.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На Бурштынской ТЭС пообещали предоставить пострадавшим работникам всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что на этой же электростанции в ночь на понедельник, 29 ноября, произошел пожар. Как сообщили спасатели, там загорелась кровля над котлом восьмого энергоблока. Площадь пожара составила всего 2 кв. м, однако тушили ее с помощью 11 спецмашин и 33 человек.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в конце лета, 18 августа, на Бурштынской ТЭС сгорел котлотурбинный цех. Пожар был очень масштабным, однако обошлось без жертв среди работников.

Теги:
#Пожар #Авария #Ивано-Франковская область #Бурштынская ТЭС
Штамм коронавируса "Омикрон"
Здоровье
Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида
Дата публикации
Категория
Украину накроют дожди и мокрый снег
Резкое похолодание: какую погоду в Украине ожидать в течение недели
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
"Не будет кровавого сафари": Кулеба объяснил применение "Байрактара" на Донбассе и упрекнул Германию
Дата публикации
Категория
Спасатели более суток разгребают завалы дома
Взрыв дома в Новой Одессе: количество жертв выросло до трех (фото)
Дата публикации
Категория
Юрий Бутусов
Журналист Бутусов выстрелил из гаубицы и теперь им занялось ГБР