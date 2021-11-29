Разгерметизация энергоблока: на ТЭС Ивано-Франковской области произошла авария, есть пострадавшие

На этой же ТЭС ближе к утру произошел еще и пожар

На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области произошла авария с выбросом пароводяной смеси и газов котла. Травмы получили четыре человека.

Как сообщается на странице электростанции, инцидент произошел в 21:20 в воскресенье, 28 ноября, на 7 энергоблоках.

Причиной аварии с выбросом горячей пароводяной смеси и газов из топки котла стал разрыв экранной трубы. В результате четыре человека, находившиеся на этом энергоблоке, получили ожоги.

Известно, что на место направили спасателей, которые по прибытию остановили и вывели из эксплуатации седьмой энергоблок, а вместо него был введен в работу четвертый.

"На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм., в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги четыре работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения ", — уточнили причину несчастного случая в ГСЧС.

Отмечается, что на работу станции авария не повлияла – тепло- и энергоснабжение региона осуществляется без перебоев.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На Бурштынской ТЭС пообещали предоставить пострадавшим работникам всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что на этой же электростанции в ночь на понедельник, 29 ноября, произошел пожар. Как сообщили спасатели, там загорелась кровля над котлом восьмого энергоблока. Площадь пожара составила всего 2 кв. м, однако тушили ее с помощью 11 спецмашин и 33 человек.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в конце лета, 18 августа, на Бурштынской ТЭС сгорел котлотурбинный цех. Пожар был очень масштабным, однако обошлось без жертв среди работников.