Розгерметизація енергоблоку: на ТЕС Івано-Франківщини сталася аварія, є постраждалі

На цій же ТЕС ближче до ранку сталася ще й пожежа

На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, сталася аварія з викидом пароводяної суміші та газів котла. Травми отримали чотири особи.

Як повідомляється на сторінці електростанції, інцидент стався о 21:20 у неділю, 28 листопада, на 7 енергоблоку.

Причиною аварії з викидом гарячої пароводяної суміші та газів з топки котла став розрив екранної труби. Внаслідок цього чотири особи, які знаходилися на цьому енергоблоці, отримали опіки.

Відомо, що на місце направили рятувальників, які по прибуттю зупинили та вивели з експлуатації сьомий енергоблок, а замість нього було введено в роботу четвертий.

"На котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм., внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки чотири працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів", — уточнили причину нещасного випадку у ДСНС.

Зазначається, що на роботу станції аварія не вплинула — тепло- і енергопостачання регіону здійснюється без перебоїв.

Причини та обставини інциденту з’ясовують. На Бурштинській ТЕС пообіцяли надали постраждалим працівникам всю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що на цій же електростанції в ніч на понеділок, 29 листопада, сталася ще й пожежа. Як повідомили рятувальники, там виникла пожежа на покрівлі над котлом восьмого енергоблоку. Площа пожежі склала всього 2 кв. м, однак гасили її за допомогою 11 спецмашин та 33 осіб.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", наприкінці літа, 18 серпня, на Бурштинській ТЕС горів котлотурбінний цех. Пожежа була дуже масштабною, проте обійшлося без жертв серед працівників.