Кругом смог і згарище: як виглядає цех Бурштинської ТЕС після пожежі (фото)
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Пожежа на ТЕС гасили близько трьох годин.
Бурштинська ТЕС в Івано-Франківські області загорілася 18 серпня о 16:51. Через розлите масле спалахнув маслобак в котлотурбінному цеху. На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
До гасіння пожежі залучили майже 60 рятувальників і 17 одиниць техніки з Бурштина і навколишніх населених пунктів. На допомогу прибули частини з Рогатина, Галича, Ямниця та Войнилова.
Взяти під контроль займання вдалося через дві години. Остаточно загасили пожежу на Бурштинській ТЕС о 19:23. Відзначимо, що від пожежі постраждало обладнання, зокрема система пожежогасіння. Співробітники ДСНС охолодили розжарені агрегати ТЕС.
У причинах виниклої пожежі та у встановленні її винуватця належить розібратися представникам ДСНС Івано-Франківської області. Створено штаб пожежогасіння із залученням керівництва підприємства.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області загорівся склад контейнерного терміналу на площі близько тисячі квадратних метрів.
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