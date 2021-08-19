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Кругом смог і згарище: як виглядає цех Бурштинської ТЕС після пожежі (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Кругом смог і згарище: як виглядає цех Бурштинської ТЕС після пожежі (фото) Новина оновлена 19 серпня 2021, 18:39
Вогонь охопив цех в блоці №3

Пожежа на ТЕС гасили близько трьох годин.

Бурштинська ТЕС в Івано-Франківські області загорілася 18 серпня о 16:51. Через розлите масле спалахнув маслобак в котлотурбінному цеху. На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі залучили майже 60 рятувальників і 17 одиниць техніки з Бурштина і навколишніх населених пунктів. На допомогу прибули частини з Рогатина, Галича, Ямниця та Войнилова.

Взяти під контроль займання вдалося через дві години. Остаточно загасили пожежу на Бурштинській ТЕС о 19:23. Відзначимо, що від пожежі постраждало обладнання, зокрема система пожежогасіння. Співробітники ДСНС охолодили розжарені агрегати ТЕС.

У причинах виниклої пожежі та у встановленні її винуватця належить розібратися представникам ДСНС Івано-Франківської області. Створено штаб пожежогасіння із залученням керівництва підприємства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області загорівся склад контейнерного терміналу на площі близько тисячі квадратних метрів.

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