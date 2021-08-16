Масштабна пожежа на території терміналу ТІС: в Одеській області загорівся склад (фото, відео)

В Одеській області на території приватного порту недалеко від міста Южне ввечері в неділю, 15 серпня, загорівся склад. Займання сталося на одному з порожніх складських приміщень контейнерного термінала ТІС.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомила пресслужба компанії на сторінці в Facebook.

У порт відправили 18 пожежних автомобілів, адже займанню присвоїли найвищий ранг складності. Коли пожежники прибули на місце події - полум'я вже охопило понад тисячу квадратних метрів складу.

"Ніхто не постраждав. Для оперативної локалізації пожежі залучено необхідну кількість пожежних бригад підприємства, а також з села Визирка, міста Южне і Доброслава. Небезпеки для працівників порту та мешканців прилеглих сіл немає. Ситуація контролюється", - запевнили в пресслужбі ТІС.

Через годину після початку гасіння вогню, станом на 19:05, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій повністю ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, площа спалаху склала тисячу квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 серпня в с. Дачне Одеської області загорілася триповерхова складська будівля мережі супермаркетів "АТБ".

Нагадуємо, що в Голосіївському районі Києва 19 липня горіли склади транспортної компанії.