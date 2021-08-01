Масштабный пожар под Одессой: горит трёхэтажный склад сети супермаркетов (фото, видео)

В селе Дачное Одесской области утром в воскресенье, 1 августа, загорелось трехэтажное складское здание сети супермаркетов АТБ.

Об пожаре сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

По состоянию на 11:10 пожар охватил около 10 тыс. кв. метров здания. Немного позже работники ГСЧС сообщили, что локализовали возгорание на этой площади.

По словам спасателей, не только порывы ветра мешают тушить пожар. Дело осложняется еще и тем, что огонь распространяется внутри панелей.

На данный момент с пламенем борются 84 работника пожарной службы и 22 единицы техники ГСЧС.

Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабных лесных пожарах, которые 28 июля возникли в Антальи (Турция).

Напоминаем, что пламя достигло отелей и туристов пришлось эвакуировать на пляжи.