Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Масштабный пожар под Одессой: горит трёхэтажный склад сети супермаркетов (фото, видео)

Масштабный пожар под Одессой: горит трёхэтажный склад сети супермаркетов (фото, видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф ГСЧС

В селе Дачное Одесской области утром в воскресенье, 1 августа, загорелось трехэтажное складское здание сети супермаркетов АТБ.

Об пожаре сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

По состоянию на 11:10 пожар охватил около 10 тыс. кв. метров здания. Немного позже работники ГСЧС сообщили, что локализовали возгорание на этой площади. 

По словам спасателей, не только порывы ветра мешают тушить пожар. Дело осложняется еще и тем, что огонь распространяется внутри панелей.

На данный момент с пламенем борются 84 работника пожарной службы и 22 единицы техники ГСЧС.

Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабных лесных пожарах, которые 28 июля возникли в Антальи (Турция).

Напоминаем, что пламя достигло отелей и туристов пришлось эвакуировать на пляжи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 178

Все по теме:

Пожар, Одесская область, ГСЧС, Загорание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
02 Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
03 У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса
04 Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
05 После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове раненный мужчина набросился с кулаками на медиков, после чего пытался совершить суицид
Во Львове раненный мужчина набросился с кулаками на медиков, после чего пытался совершить суицид
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Это случилось: группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения
Это случилось: группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь