Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)

В Голосеевском районе Киева, в понедельник 19 июля произошло возгорание склада.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале Госслужба Украины по ЧС.

Так, по данным спасателей, в 7:38 на территории транспортной компании по адресу Пироговский путь,154 загорелось отдельно стоящее складское здание. В 8:45 пожарные локализовали возгорание на площади в 1200 м кв.

В результате ЧП частично разрушены фасадная часть здания и крыша. При этом существует угроза полного обрушения крыши.

Для ликвидации пожара привлекли 45 сотрудников пожарной службы и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Пожар сопровождался сильным задымлением и столб густого дыма был виден за многие километры от места ЧП, что привлекло внимание и обеспокоило киевлян.

Несколько дней назад загорелось складское здание в Харькове. Пожар был еще масштабнее этого — сообщает "Телеграф".