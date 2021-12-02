ТЕС Ахметова могла зливати миш'як у водосховище та намагалась приховати серйозну аварію - розслідування

У ДТЕК заперечують розлив небезпечної речовини

На Бурштинській ТЕС, яка розташована в Івано-Франківській області й належить ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, у листопаді цього року як мінімум тричі виникали аварійні ситуації. І якщо про деякі з них — розгерметизацію енергоблоку та пожежу — повідомили відкрито, то аварію на початку місяця намагалися приховати.

Про це йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" та громадської організації "Центр протидії корупції".

Так, на початку листопада у соцмережах мешканці Бурштина, неподалік якого розташована ТЕС Ахметова, почали писали про аварію з розливом речовини, однак якийсь час електростанція воліла не інформувати про це мешканців. На ситуацію відреагували лише після втручання журналістів. При цьому на територію електростанції керівництво відмовилося пускати Державну екологічну інспекцію. Це і спонукало журналістів з’ясувати, що насправді розлилося на території Бурштинської ТЕС.

Місце аварії вдалося зняти з коптера — на зафіксованих кадрах видно, що невідомою темною рідиною затоплено близько 10 гектарів території електростанції.

Наслідки аварії на ТЕС Ахметова

Як стверджують експерти, які переглянули відео с місця подій, ймовірно йдеться про розрив золошлакопроводу, яким під тиском води з ТЕС мають відкачувати небезпечні відходи на спеціальні відвали.

Там часом незалежна хімічна експертиза знаходить у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. І судячи з кадрів, миш’як відкачували прямо у водосховище, яке впадає у Дністер.

Висновки експертизи

Варто зазначити, що на електростанції у Бурштині спочатку повідомляли про проблеми з котлами, у зв’язку з чим вимикали енергоблоки, однак потім ці повідомлення зникли з Facebook-сторінки ТЕС. А вже за тиждень, 7 листопада, на станції повідомили про «прорив колектора промислових стічних вод на території колишньої пожежної частини». Цю версію і далі продовжують висувати як основну навіть попри те, що експерти знайшли у водах миш’як.

Зокрема, пресслужба ДТЕК заявила, що сказане у розслідуванні є лише припущенням і вони зовсім не відповідають дійсності.

"У своїх відповідях ми неодноразово наголошували на тому, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці. Відтак забруднення підтопленої води відходами апріорі не могли мати місце", — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у листопаді надзвичайні події на підприємствах виникали не лише на Івано-Франківщині. Так, на хімпідприємстві у Вінницькій області стався витік аміаку, а в Одеській області розлився хлор.