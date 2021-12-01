Концентрація перевищує норму у 89 разів: на підприємстві в Одесі стався витік хлору (фото, відео)

Місцеві жителі скаржаться на їдкий запах у повітрі

В Одесі на території одного з місцевих підприємств стався витік хлору. Місцеві мешканці дізналися про це через різний запах, який витав у повітрі.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, витік стався близько 10 години ранку у середу, 1 грудня, на підприємстві по вулиці Боровського.

Рятувальники з’ясували, що витік хлору стався внаслідок розгерметизації 800-літрової ємності на підприємстві. Щоб зупинити подальший витік небезпечної речовини, на посудину наклали спеціальний бандаж, який допоміг відновити її герметичність.

Після того, як витік хлору вдалося зупинити, співробітники ДСНС почали розпилювати струмені води для осадження парів хлору. Також було заміряно концентрацію небезпечних речовин у повітрі і, як стверджують рятувальники, на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.

Водночас співробітник відділення радіаційного та хімічного захисту повідомив, що на місці розливу хлору його концентрація у повітрі перевищувала норму у 89 разів.

Додамо, що у місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація, що витік стався на території будівельної бази "Сомик". Жителі вулиці Боровського, де вона розташована, скаржаться на різкий запах у повітрі.

Витік хлору стався на вулиці Боровського в Одесі

Варто зазначити, що пари хлору становлять небезпеку для легень. У осередку зараження рятувальники радять:

заплющити очі та затамувати дихання;

закутатися у верхній одяг і дихати крізь нього;

не бігти;

спробувати визначити напрямок вітру;

виходити з зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру;

за неможливості вийти, спробувати залізти на високий предмет.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Вінницькій області 29 листопада стався витік аміаку на території хімічного заводу у Немирові. Хмару небезпечної речовини осаджували водою.