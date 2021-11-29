У Вінницькій області на хімпідприємстві стався витік аміаку: чи є загроза для українців

Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає

У місті Немирів, що у Вінницькій області, на території хімічного заводу стався витік аміаку. Хмари небезпечної речовини намагаються осадити водою.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, аміак випарувався із залізничної цистерни на ПрАТ "Райагрохім". Аварія сталася близько 9 години ранку 29 листопада.

Близько 11:00 рятувальники приступили до осадження хмари аміаку. Це роблять за допомогою спецобладнання та струменів води.

Причини витоку встановлює відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Наразі очікується прибуття автоцистерни для перепомповування аміаку. На місці працюють 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Жертв та постраждалих внаслідок витоку хімречовини немає.

Варто зазначити, що місто Немирів знаходиться у менше ніж 50 кілометрах їзди від Вінниці — обласного центру. На момент виходу новини у ДСНС не повідомляли, чи становить цей витік загрозу для місцевого населення.

Немирів на карті України

Варто зазначити, що Аміак (NH3) — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Цей газ особливо небезпечний для очей. Ознаки отруєння аміаком наступні: сильний кашель, брак кисню, різь в очах, порушення частоти пульсу, почервоніння шкіри, подразнення слизових оболонок та шкіри.

Що радять робити у МОЗ при отруєнні аміаком:

постраждалого слід винести на свіже повітря;

шкіру, слизові та очі слід промивати водою щонайменше 15 хв;

ніс треба змастити оливковою чи вазеліновою олією;

випити молока;

у разі спазму голосових щілин треба зігріти шию, зробити теплі ванночки, чи інгаляцію;

якщо уражена шкіра — обмийте її чистою водою і зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на електростанції в Івано-Франківській області сталася розгерметизація енергоблоку, внаслідок чого паром та газами обпекло чотирьох людей.