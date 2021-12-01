Концентрация превышает норму в 89 раз: на предприятии в Одессе произошла утечка хлора (фото, видео)

Местные жители жалуются на едкий запах в воздухе

В Одессе на территории одного из местных предприятий произошла утечка хлора. Местные жители узнали об этом из-за едкого запаха, который витал в воздухе.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, утечка произошла около 10 часов утра в среду, 1 декабря, на предприятии по улице Боровского.

Спасатели выяснили, что утечка хлора произошла в результате разгерметизации 800-литровой емкости на предприятии. Чтобы остановить дальнейшую утечку опасного вещества, на сосуд наложили специальный бандаж, который помог восстановить его герметичность.

После того как утечку хлора удалось остановить, сотрудники ГСЧС начали распиливать струи воды для осаждения паров хлора. Также была замерена концентрация опасных веществ в воздухе и, как утверждают спасатели, на расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

В то же время сотрудник отделения радиационной и химической защиты сообщил, что на месте разлива хлора его концентрация в воздухе превышала норму в 89 раз.

Добавим, что в местных Telegram-каналах появилась информация, что утечка произошла на территории строительной базы "Сомик". Жители улицы Боровского, где она находится, жалуются на резкий запах в воздухе.

Утечка хлора произошла на улице Боровского в Одессе

Следует отметить, что пары хлора представляют опасность для легких. В очаге заражения спасатели советуют:

закрыть глаза и затаить дыхание;

укутаться в верхнюю одежду и дышать сквозь нее;

не бежать;

попытаться определить направление ветра;

выходить из зоны заражения в сторону, перпендикулярную ветру;

при невозможности выйти, попытаться залезть на высокий предмет.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Винницкой области 29 ноября произошла утечка аммиака на территории химического завода в Немирове. Облако опасного вещества осаждали водой.