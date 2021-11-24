День рождения Ермака праздновали в президентской резиденции: журналисты узнали детали

Празднования растянулись на четыре дня.

В воскресенье, 21 ноября, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Свой юбилей он отмечал в Карпатах, в президентской резиденции Синегора.

Об этом стало известно из расследования Украинской правды.

По данным журналистов, президент Украины Владимир Зеленский вместе с Ермаком покинули Офис президента в пятницу, 19 ноября, еще до окончания рабочего дня.

При этом известно, что президентский борт в эти выходные Киев не покидал, в отличие от чартерного самолета, имеющего отношение к олигарху Игорю Коломойскому, который 19 ноября утром совершил перелет из Киева в Ивано-Франковск и обратно. Был ли на его борту президент, установить не удалось.

Уже в день рождения Ермака, который совпал с Днем достоинства и свободы, вертолет ГСЧС около 5:00 вылетел из Хмельницкого в Ивано-Франковск, а затем в 7:00 отправился в Киев.

Около 10:00 Зеленский и Ермак посетили официальные мероприятия в Киеве и почтили память героев Небесной сотни. А в 13:00 из базы ГСЧС в Козине тот же вертолет опять совершает рейс в Ивано-Франковск.

Журналисты выяснили, что праздновать день рождения Ермака прибыли также его заместитель Андрей Татаров и министр общин Алексей Чернышов. В целом же празднования, по их подсчетам, растянулись на четыре дня.

Как сообщалось ранее, 21 ноября, под Офисом президента собрались демонстранты, которые потребовали отставки Ермака из-за расследования Bellingcat о провале операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Там же между ними и силовиками произошли столкновения.