День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі

Святкування розтягнулися на чотири дні.

У неділю, 21 листопада, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку виповнилося 50 років. Свій ювілей він відзначав у Карпатах, у президентській резиденції Синегора.

Про це стало відомо із розслідування Української правди.

За даними журналістів, президент України Володимир Зеленський разом із Єрмаком покинули Офіс президента у п’ятницю, 19 листопада, ще до закінчення робочого дня.

При цьому відомо, що президентський борт цими вихідними Київ не залишав, на відміну від чартерного літака, що має відношення до олігарха Ігоря Коломойського, який 19 листопада вранці здійснив переліт з Києва до Івано-Франківська та назад. Чи був на його борту президент, встановити не вдалося.

Вже в день народження Єрмака, який збігся із Днем гідності та свободи, вертоліт ДСНС близько 5:00 вилетів із Хмельницького до Івано-Франківська, а потім о 7:00 вирушив до Києва.

Близько 10:00 Зеленський та Єрмак відвідали офіційні заходи у Києві та вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. А о 13:00 з бази ДСНС у Козині той же вертоліт знову здійснює рейс до Івано-Франківська.

Журналісти з’ясували, що святкувати день народження Єрмака прибули також його заступник Андрій Татаров та міністр громад Олексій Чернишов. Загалом святкування, за їх підрахунками, розтяглися на чотири дні.

Як повідомлялося раніше, 21 листопада, під Офісом президента зібралися демонстранти, які вимагали відставки Єрмака через розслідування Bellingcat про провал операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Там же між ними та силовиками сталися зіткнення.