Актеры "95 квартала" в военной форме ВСУ разгневали сеть (видео)

Поводом для шуток "Квартала" стали российские военные у украинских границ.

Юмористические сценки студии "Квартал 95", популярность которого падает в отсутствие в составе участников президента Владимира Зеленского, описывают украинские реалии с разных сторон. В последнем ролике в рубрике "Чистоньюс" они высмеивали слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина видит войска РФ в 400 км от границы.

Пользователи сети заметили, что на Александре Пикалове и Евгении Кошевом в этом выступлении надета форма Вооруженных сил Украины, что вызвало ряд возмущений.

В комментария другие пользователи согласились с мнением, что надевать форму не стоило, а также отметили, что им она не идет. Напомнили и про запрет на ношение воинской формы гражданскими лицами, который в Украине действует с 2019 года.

Заинтересовала пользователей Твиттера и реакция украинского командования Минобороны на выступление артистов.

В сценке Пикалов и Кошевой играя украинских военных якобы наблюдают за жизнью россиян, которые пьют, бьют палкой по луже и все это — военные.

Сценка 95 квартала про украинских военных

Ранее "Телеграф" писал, про изменения во внешности участников студии "Квартал 95". Часть из них время почти не коснулось, другие поправились или полысели.