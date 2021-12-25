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Актори "95 кварталу" у військовій формі ЗСУ розгнівали мережу (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр із ролика Новина оновлена 25 грудня 2021, 14:06
Кадр із ролика

Приводом для жартів "Кварталу" стали російські військові біля українських кордонів.

Гумористичні сценки студії "Квартал 95", популярність якого падає за відсутності у складі учасників президента Володимира Зеленського, описують українські реалії з різних боків. В останньому ролику в рубриці "Чистоньюс" вони висміювали слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Україна бачить війська РФ за 400 км від кордону.

Користувачі мережі помітили, що на Олександрі Пікалові та Євгенії Кошовому у цьому виступі одягнена форма Збройних сил України, що викликало низку обурень.

У коментарі інші користувачі погодилися з думкою, що одягати форму не варто, а також зазначили, що вона не личить. Нагадали і про заборону на носіння військової форми цивільними особами, яка діє в Україні з 2019 року.

Зацікавила користувачів Твіттера й реакція українського командування Міноборони на виступ артистів.

У сценці Пікалов і Кошовий, граючи українських військових, нібито спостерігають за життям росіян, які п’ють, б’ють палицею по калюжі і все це — військові.

Сценка 95 кварталу для українських військових

Раніше "Телеграф" писав про зміни у зовнішності учасників студії "Квартал 95". Частини з них час майже не торкнувся, інші погладшали або полисішали.

Теги:
#Росія #Військові #Квартал-95 #Жарт #ЗСУ
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