Популярність "95 кварталу" після відходу Зеленського стрімко падає: українці почали рідше дивитися шоу

Нові випуски шоу набирають у рази менше переглядів, ніж випуски із Зеленським.

Студія "Квартал 95" після відходу з шоу тепер уже президента України Володимира Зеленського почала втрачати популярність серед українського народу. Колись сміливі жарти веселого колективу, який не боявся підколювати владу і відкрито висміював проблеми в Україні, перестав "заходити" українцям.

"Телеграф" переглянув як змінювалась кількість переглядів під повними випусками "Вечірнього кварталу" до відходу з нього Зеленського (ми взяли період з 2013 до 2019 року), і після того, як Володимир Олександрович став президентом (2019-2021 роки).

Варто зазначити, що з 2013 до 2019 року випуски стабільно набирали по 3-5 мільйонів переглядів та безліч позитивних коментарів.

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2013 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2014 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2015 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2016 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2017 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2018 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2019 році ще із Зеленським

Однак, після ситуація змінилася.

Якщо за 2019 рік кварталівці ще набирали ті мільйони, можливо, глядачам тоді ще було цікаво подивитися на що вони здатні без Зеленського, то у 2020 році кількість переглядів перестала набирати і 2 млн, хоча під час карантину часу на перегляд різних відео та шоу збільшилося.

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2019 році без Зеленського

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2020 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2020 році

Ну і у 2021 році деякі випуски взагалі перестали набирати навіть по 1 мільйону. На додаток, "95 квартал" почав "світитися" у скандалах.

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2021 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" у 2021 році

Кількість переглядів "Вечірнього кварталу" під останнім випуском

Варто зазначити, що і коментарі під крайнім випуском "Вечірнього кварталу" не вражають позитивом і захопленням.

Раніше "Телеграф" писав, що перша леді України Олена Зеленська продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95". Дружина президента періодично займається написанням жартів для гумористів, проте теми обирає відповідальніше.