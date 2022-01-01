Укр

"Квартал" сравнил депутатов партии Порошенко со свиньями (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Новогодний выпуск "Вечернего квартала" Новость обновлена 01 января 2022, 12:56
Новогодний выпуск "Вечернего квартала"

Вечером 31 декабря студия "Квартал 95" показала праздничный выпуск "Вечернего квартала".

Студия "Квартал 95" уже традиционно выпустила на Новый год праздничный выпуск программы. Как всегда артисты шутили над политиками и высмеивали власть и оппозицию.

Шоу показали на канале "1+1" вечером 31 декабря. Видео опубликовано на YouTube.

Комики представили новую рубрику "Fake News", в которой высмеяли обсуждаемые события в Украине, подкрепив их вирусными видео.

В очередной шутке артисты решили показать, как "проходит" заседание фракции "Европейская солидарность" и включили ролик, где женщина кормит свиней тыквой.

"Тем временем Петр Порошенко опубликовал в Facebook видео очередного заседания фракции "Европейская солидарность", — сказал перед видео артист Владимир Мартынец. После такой шутки зал разразился смехом и аплодисментами.

Смотрите шутку про депутатов на 21:15

Вечерный квартал Новый год

Стоит отметить, что в зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Артисты не обошли стороной президента и припомнили ему скандальный день рождения Ермака в Карпатах.

Добавим, что за последние 15 лет участники "Квартала" изменились и постарели. А популярность программы после ухода Зеленского стремительно падает.

Теги:
#Квартал-95 #Квартал #Вечерний Квартал
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