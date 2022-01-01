"Квартал" сравнил депутатов партии Порошенко со свиньями (видео)
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Вечером 31 декабря студия "Квартал 95" показала праздничный выпуск "Вечернего квартала".
Студия "Квартал 95" уже традиционно выпустила на Новый год праздничный выпуск программы. Как всегда артисты шутили над политиками и высмеивали власть и оппозицию.
Шоу показали на канале "1+1" вечером 31 декабря. Видео опубликовано на YouTube.
Комики представили новую рубрику "Fake News", в которой высмеяли обсуждаемые события в Украине, подкрепив их вирусными видео.
В очередной шутке артисты решили показать, как "проходит" заседание фракции "Европейская солидарность" и включили ролик, где женщина кормит свиней тыквой.
"Тем временем Петр Порошенко опубликовал в Facebook видео очередного заседания фракции "Европейская солидарность", — сказал перед видео артист Владимир Мартынец. После такой шутки зал разразился смехом и аплодисментами.
Смотрите шутку про депутатов на 21:15
Стоит отметить, что в зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Артисты не обошли стороной президента и припомнили ему скандальный день рождения Ермака в Карпатах.
Добавим, что за последние 15 лет участники "Квартала" изменились и постарели. А популярность программы после ухода Зеленского стремительно падает.
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