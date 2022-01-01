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"Ідея мені подобається": "Квартал" натякнув на другий термін Зеленського (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Квартал 95" у новорічному випуску пожартував про Зеленського Новина оновлена 01 січня 2022, 16:44
"Квартал 95" у новорічному випуску пожартував про Зеленського

Сам Зеленський спостерігав за виступом із зали.

Студія "Квартал 95", у якій раніше працював президент Володимир Зеленський, вже традиційно випустила новорічний випуск шоу "Вечірній квартал". Не обійшлося і про жарти про самого главу держави.

Зокрема актори спародували ситуацію, де нібито Зеленський відвідав студію перед концертом та ознайомився з їхніми жартами.

Серед них торкнулися теми звільнення голови ОПУ Андрія Єрмака, "Великого будівництва", вакцинації та новорічного звернення.

Також мимохідь актори торкнулися теми другого терміну президента.

"Зеленський йде на другий термін. Ідея мені подобається", — сказав під час виступу Юрій Великий, який грав роль глави держави.

Номер про Зеленське з 1:00

Варто зазначити, що сам Зеленський разом із Єрмаком були присутні у залі.

Як повідомлялося раніше, у передачі коміки не оминули й партію п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", нардепів якої вони порівняли зі свинями.

Після відходу Зеленського зі студії, рейтинги "Вечірнього кварталу" помітно просіли, а негатив у бік нових випусків став набагато явнішим.

Теги:
#Квартал-95 #Володимир Зеленський #Вечірній квартал
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