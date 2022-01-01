"Идея мне нравится": "Квартал" намекнул на второй срок Зеленского (видео)

Сам Зеленский наблюдал за выступлением из зала.

Студия "Квартал 95", в котором раньше работал президент Владимир Зеленский, уже традиционно выпустила новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал". Не обошлось и о шутках о самом главе государства.

В частности актеры спародировали ситуацию, где якобы Зеленский посетил студию перед концертом и ознакомился с их шутками.

Среди них были затронуты темы увольнения главы ОПУ Андрея Ермака, "Большого строительства", вакцинации и новогоднего обращения.

Также вскользь актеры затронули тему второго срока президента.

"Зеленский идет на второй срок. Идея мне нравится", — сказал во время выступления Юрий Великий, который играл роль главы государства.

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Стоит отметить, что сам Зеленский вместе с Ермаком присутствовали в зале.

Как сообщалось ранее, в передаче комики не обошли стороной и партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", нардепов которой они сравнили со свиньями.

Стоит напомнить, что после ухода Зеленского из студии, рейтинги "Вечернего квартала" заметно просели, а негатив в сторону новых выпусков стал гораздо более явным.