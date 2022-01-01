Укр

"Идея мне нравится": "Квартал" намекнул на второй срок Зеленского (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Квартал 95" в новогоднем выпуске пошутил о Зеленском Новость обновлена 01 января 2022, 16:44
"Квартал 95" в новогоднем выпуске пошутил о Зеленском

Сам Зеленский наблюдал за выступлением из зала.

Студия "Квартал 95", в котором раньше работал президент Владимир Зеленский, уже традиционно выпустила новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал". Не обошлось и о шутках о самом главе государства.

В частности актеры спародировали ситуацию, где якобы Зеленский посетил студию перед концертом и ознакомился с их шутками.

Среди них были затронуты темы увольнения главы ОПУ Андрея Ермака, "Большого строительства", вакцинации и новогоднего обращения.

Также вскользь актеры затронули тему второго срока президента.

"Зеленский идет на второй срок. Идея мне нравится", — сказал во время выступления Юрий Великий, который играл роль главы государства.

Номер о Зеленском с 1:00

Стоит отметить, что сам Зеленский вместе с Ермаком присутствовали в зале.

Как сообщалось ранее, в передаче комики не обошли стороной и партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", нардепов которой они сравнили со свиньями.

Стоит напомнить, что после ухода Зеленского из студии, рейтинги "Вечернего квартала" заметно просели, а негатив в сторону новых выпусков стал гораздо более явным.

Теги:
#Квартал-95 #Владимир Зеленский #Вечерний Квартал
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