"Идея мне нравится": "Квартал" намекнул на второй срок Зеленского (видео)
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Сам Зеленский наблюдал за выступлением из зала.
Студия "Квартал 95", в котором раньше работал президент Владимир Зеленский, уже традиционно выпустила новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал". Не обошлось и о шутках о самом главе государства.
В частности актеры спародировали ситуацию, где якобы Зеленский посетил студию перед концертом и ознакомился с их шутками.
Среди них были затронуты темы увольнения главы ОПУ Андрея Ермака, "Большого строительства", вакцинации и новогоднего обращения.
Также вскользь актеры затронули тему второго срока президента.
"Зеленский идет на второй срок. Идея мне нравится", — сказал во время выступления Юрий Великий, который играл роль главы государства.
Номер о Зеленском с 1:00
Стоит отметить, что сам Зеленский вместе с Ермаком присутствовали в зале.
Как сообщалось ранее, в передаче комики не обошли стороной и партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", нардепов которой они сравнили со свиньями.
Стоит напомнить, что после ухода Зеленского из студии, рейтинги "Вечернего квартала" заметно просели, а негатив в сторону новых выпусков стал гораздо более явным.
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