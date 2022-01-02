Высокие политтехнологии: в Google по запросу "сколько лет придурку" выдает биографию Зеленского

К некорректному ранжированию могут быть причастны оппоненты Зеленского

В поисковом сервисе Google на запрос "сколько лет придурку" начало выдавать первой ссылкой биографию президента Украины Владимира Зеленского.

На казус в выдаче Google обратил внимание украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

Действительно, если в поиске Google ввести формулировку "сколько лет придурку", то первой предлагается ссылка официального интернет-представительства президента Украины, ведущая на биографическую справку Владимира Зеленского.

Причем такая ситуация наблюдается как при поиске на украинском языке, так и на русском. Примечателен тот факт, что в русском варианте поиска следующими по Google-выдаче идут биографии Никиты Джигурды и Прохора Шаляпина.

О причинах некорректного ранжирования на данный момент ничего неизвестно. Можем лишь предположить, что к этому могут быть причастны политические оппоненты президента Украины.

К слову, некоторых из них высмеяли артисты студии "Квартал 95", которая ранее принадлежала Зеленскому. В частности, фракцию "Европейская солидарность" сравнили со свиньями.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", бывшие коллеги Зеленского намекнули на его второй президентский срок.